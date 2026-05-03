“120곳 공격” 상호 ‘휴전 위반’ 충돌 격화 민간·종교시설 피해 논란…사상자·피란민↑

[헤럴드경제=홍성원 기자]이스라엘이 레바논과의 휴전 합의에도 대규모 공습을 단행하며 레바논 친이란 무장정파 헤즈볼라의 거점 100여 곳을 파괴했다고 AFP 통신이 2일(현지시간) 보도했다.

이스라엘군은 이날 성명을 통해 레바논 남부 여러 지역에서 헤즈볼라의 군사 시설 약 70곳과 기반 시설 약 50곳의 목표물을 타격해 위협을 제거했다고 발표했다.

이스라엘군은 공습에 앞서 레바논 남부 9개 마을 주민에게 대피령을 발령한 것으로 알려졌다.

이에 맞서 헤즈볼라도 이스라엘군을 겨냥한 공격을 강행했다. 헤즈볼라는 이번 공격이 이스라엘의 휴전 위반 행위에 대한 정당한 대응 차원이라고 주장했다.

이스라엘과 레바논 간 최근 충돌은 올해 2월 28일 시작된 이란 전쟁 초기 이스라엘군이 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 사살한 데 대한 보복으로 헤즈볼라가 이스라엘에 로켓 공격을 가하면서 촉발됐다.

이후 양측은 지난달 17일 휴전에 합의했으나 이후에도 서로를 ‘휴전 위반’으로 비난하며 무력 충돌을 이어가고 있다.

사태가 악화하자 로돌프 헤이칼 레바논군 총사령관은 이날 레바논을 방문한 휴전감시위원장인 조지프 클리어필드 미군 장군을 만나 상황을 점검했다.

양측은 레바논 내 안보 상황과 지역 정세를 논의하고 휴전감시위원회의 실효성을 높일 수 있는 방안을 모색한 것으로 전해졌다.

약 2개월간 이뤄진 이스라엘의 공격으로 레바논에서는 현재까지 2600명 이상이 숨지고 100만 명 이상의 피란민이 발생했다고 AFP 통신은 전했다.

이스라엘이 이날 공습 과정에서 레바논 남부의 가톨릭 시설을 훼손한 것으로 드러나 논란이 일고 있다.

이스라엘군은 헤즈볼라의 거점 격인 마을을 공격하는 과정에서 종교 단지에 위치한 가옥 한 채가 손상된 것으로 파악했다며 “해당 건물이 종교 시설임을 알 수 있는 표식이 없었다”고 해명했다.

이에 대해 한 프랑스 가톨릭 자선단체는 이스라엘군이 자신들과 협력 관계에 있는 그리스 가톨릭 소속 ‘구세주 수녀회’ 수녀원을 파괴했다고 강력히 규탄했다.

앞서 이스라엘군 병사가 레바논 남부에서 예수상을 망치로 부수는 장면이 공개되면서 큰 논란이 발생하기고 했다.