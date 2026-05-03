도·시군 담당자 30여명 연찬회…소통기법·사례공유 교육

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남도가 고충민원 담당고직자의 실무역량 강화에 나섰다. 3일 전남도에 따르면 3일까지 사흘간 제주특별자치도에서 도와 시군 고충민원 담당공무원 30여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 고충민원 담당공무원 역량강화 연찬회’를 열어 도민 고충민원 대응 역량을 높였다고 밝혔다.

이번 연찬회에선 도민의 고충을 정확히 이해하고 신속하게 대응하기 위한 실무교육과 현장 사례 공유가 중점적으로 이뤄졌다.

참석자들은 ▲고충민원 대응을 위한 의사소통 기법 교육 ▲집단민원 해결 우수사례 공유 ▲감정노동 완화를 위한 힐링 프로그램 등에 참여해 민원 현장에서 적용할 해결 방안을 논의하고, 업무 스트레스 관리 방법을 공유했다.

특히 시군 현장 사례 발표와 악성민원 대응 전문가 강의는 담당 공무원이 실무에 바로 활용할 대응 절차와 소통 방법을 익히는 데 중점을 뒀다.

강경문 전남도 도민행복소통실장은 “고충민원은 도민의 삶과 직결되는 사안인 만큼 세심한 공감과 신속한 대응이 중요하다”며 “민원 담당자의 전문성과 책임감을 높이기 위한 교육과 소통 기회를 지속해서 확대하겠다”고 말했다.