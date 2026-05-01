3일 전국 비 소식…어린이날은 ‘전국 맑음’

[헤럴드경제=전새날 기자] 5월 연휴 기간 전국 날씨는 대체로 맑은 흐름 속에 중간중간 비가 섞이는 변덕스러운 양상을 보일 전망이다. 나들이 자체는 가능하지만 시기별로 강수 변수가 있는 만큼 우산 등 대비가 필요할 것으로 예상된다.

구름 많은 날씨…간헐적 강수 예상

기상청에 따르면 한반도는 최근 북서쪽 약한 기압골과 남서쪽 저기압의 영향을 번갈아 받으며 그사이를 이동성 고기압이 통과하는 형태의 대기 흐름이 이어지고 있다. 이에 따라 당분간 구름이 많고 비가 간헐적으로 나타나는 패턴이 형성될 것으로 보인다.

우선 4월 30일 늦은 오후부터 노동절인 5월 1일 아침까지는 남부지방을 중심으로 비가 내릴 전망이다. 대기 하층 기류 수렴과 상층 찬 공기 유입에 따른 대기 불안정 영향으로 산발적인 강수가 예상된다. 예상 강수량은 경상권 5~10㎜, 전라 동부와 충청 남동부는 5㎜ 안팎이다.

이후 1일 낮부터 2일까지는 이동성 고기압 영향으로 대체로 구름 많은 날씨가 이어진다. 다만 내륙을 중심으로 대기가 건조하고 동해안과 내륙 일부 지역에서는 순간풍속 15m/s 이상의 강한 바람이 불 것으로 보여 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

연휴 기간 가장 큰 변수는 3일 전국에 내리는 비 소식이다. 남서쪽에서 수증기를 다량 포함한 저기압이 북상하고 북서쪽에서 기압골이 남하하면서 강수가 시작된다. 비는 3일 새벽 서쪽 지역에서 시작돼 오전 전국으로 확대된 뒤 늦은 오후 서쪽부터 그치기 시작해 밤에는 대부분 그칠 것으로 예상된다.

다만 저기압과 기압골의 발달 정도에 따라 강수 시점과 지역, 강수량의 변동성이 커 최신 기상 정보를 지속해서 확인할 필요가 있다.

비가 지난 뒤에는 다시 맑은 날씨가 이어진다. 어린이날인 5일은 이동성 고기압 영향으로 전국이 대체로 맑고 바람도 약해 야외 활동하기 좋은 날씨가 예상된다. 다만 일교차가 10도 이상 크게 벌어질 것으로 보여 건강 관리에 주의가 요구된다.

연휴 기간 전반적으로 기온은 평년 수준을 유지하겠지만 건조한 대기가 이어지면서 산불 등 화재 위험도 크다. 기상청은 야외 활동 시 화기 사용에 각별히 주의해야 한다고 당부했다.

초여름 전까지 평년 대비 높은 기온 흐름

한편 기상청이 발표한 3개월 기상 전망(5~7월)에 따르면 올봄에서 초여름으로 이어지는 기간 기온은 전반적으로 평년보다 높은 흐름을 보일 전망이다.

월별로 보면 5월과 6월은 평년보다 기온이 높을 확률이 각각 50% 수준, 7월은 60%로 더 높게 나타났다. 다만 5~6월은 고기압과 저기압의 영향을 번갈아 받으며 기온 변동성이 클 가능성도 있는 것으로 분석됐다.

강수 양상은 다소 달라졌다. 5월 강수량은 평년보다 많을 가능성이 커졌고 6~7월은 대체로 평년 수준을 유지할 것으로 전망됐다. 지난 3월에 발표한 전망과 비교해 5월은 ‘평년 수준’에서 ‘많음’으로 6월은 ‘많음’에서 ‘평년 수준’으로 각각 조정됐다.

특히 대기와 해양의 복합적인 영향으로 짧은 시간 강하게 비가 내리는 국지성 강수 가능성도 있다는 분석이다. 봄에서 여름으로 넘어가는 시기 특성상 대기 불안정이 커질 수 있기 때문이다.

이와 함께 우리나라 주변 해역의 해수면 온도 역시 5~7월 내내 평년보다 높은 상태가 이어질 것으로 예상됐다. 따뜻한 해류 유입과 고기압성 순환 강화 영향으로 서해·남해·동해 전반에서 평년보다 높은 수온이 전망된다.

기상청은 “기온 상승 요인이 우세하지만 일부 시기에는 변동성이 클 수 있다”며 “강수 역시 시기별 편차가 큰 만큼 최신 기상정보를 지속해서 확인해야 한다”고 밝혔다.

또 “야외 나들이 또는 연휴 기간 여행을 계획했다면 중간중간 예상되는 지역별 강수량을 참고해 우산이나 우비를 챙기는 것이 필요하다”고 강조했다.