5월 1일 노동절 앞두고 동시 발표 정원오 “AI전환위 신설·서울형 유급병가 지원” 오세훈 “입원생활비 지원·야간 아이돌봄 강화”

[헤럴드경제=박병국 기자] 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 다음달 1일 노동절을 앞두고 나란히 노동 공약을 발표했다. 정 후보는 서울형 유연근무 확산과 AI전환지원위원회 설치를 전면에 내걸었다. 오 후보는 취약노동자 지원 확대와 야간 돌봄 공백 대응을 내세웠다.

정 후보는 30일 오전 서울 종로구 청계천 전태일 열사 기념관 앞에서 ‘일하는 시민의 목소리로 다시 만드는 노동존중 특별시 서울’ 공약을 발표했다. 30분 통근 시대를 열기 위한 ‘서울형 유연근무’를 확산하고, 프리랜서 등 취약 노동자들이 유급병가를 쓸 수 있도록 지원하는 내용이 담겼다. 정 후보는 “내일은 5월 1일로 63년 만에 ‘노동절’이라는 이름을 되찾아 맞이하는 첫날”이라며 “서울이 노동으로 움직인다면 일하는 시민의 시간도 서울시가 함께 책임져야 한다”고 말했다.

먼저 ‘내 집 앞 공공 공유 오피스’ 조성 등을 포함한 서울형 유연근무 확산을 지원한다. 재택 근무, 원격 근무, 시차 출근 등 유연근무 제도를 택하는 기업에게 ‘스마트워크 인증’을 해주고 장려금을 지급한다. 서울시 각종 입찰과 사업에 참여할 때 가점을 주고, 컨설팅도 제공한다.

또 프리랜서, 자영업자 등 산재보험 적용·연차 사용이 어려운 시민들을 위해 서울형 유급병가 지원 제도를 도입한다.

아울러 AI와 로봇·자동화 확산이 본격화되는 과정에서 노동자들이 일자리를 잃거나 소외되지 않도록 ‘AI 전환지원위원회’를 설치한다. ‘서울형 노동자 보호 기준’도 마련한다. 탄소 중립과 산업전환 과정에서 일자리 변화가 예상되는 업종과 노동자를 사전에 파악해 ‘정의로운 전환’ 논의 체계도 마련한다 폭염, 한파 등 기후 위험에 노출되는 취약노동자들에 대한 보호도 강화한다.

서울형 프리랜서 권리헌장을 제정해 프리랜서·플랫폼종사자 등 다양한 방식으로 일하는 시민의 권리를 보호한다. ‘서울형 노동시간 단축 시범 사업’도 추진한다.

오 후보는 이날 노동 정책 공약으로 ‘노동이 존중받는 서울’을 발표했다. 이번 공약은 노동 약자를 위한 사회안전망을 두텁게 하고 현장의 실질적인 애로사항을 해결하는 데 중점을 뒀다. 오 후보는 “모두가 잠든 밤에도 일하는 청년과 부모님들이 외로운 분투를 하지 않도록 서울이 시민의 삶을 책임져야 한다”며 “아플 때 쉬지 못하는 현실, 돌봄 걱정으로 일에 집중하지 못하는 문제를 반드시 해결해 노동이 존중받는 도시를 만들겠다”고 강조했다.

먼저 취약노동자 지원을 강화한다. 입원 시 생계 부담을 덜어주는 ‘입원생활비 지원’을 확대하고, 건강 사각지대에 놓인 노동자를 위한 맞춤형 건강검진 지원도 늘린다. 소규모 사업장 노동자의 안전 확보를 위한 지원도 강화한다. 특히 50인 미만 사업장을 중심으로 교육·장비·컨설팅·가이드 등 종합적인 안전 지원 체계를 마련한다. 심야근로 청년을 위한 통합 지원 정책도 새론게 추진한다 서울시 내 약 20만 명의 20~30대 심야근로자를 대상으로 이동 편의를 위해 올빼미버스 노선을 확대한다. 심리 상담 서비스와 ‘야간작업 특수건강검진’ 비용 등도 연 1회 지원한다.

특히 기존의 ‘서울 아이돌봄’ 정책도 업그레이드된다. 야간 근로로 돌봄 공백을 겪는 가정을 위해 ‘심야 방문돌봄 서비스’를 새롭게 도입한다. 서울시 내 생후 3개월부터 12세 이하 아동을 둔 야간근로자 약 2만 가구를 대상으로, 심야 시간 동안 저녁 식사 지원, 위생 관리, 수면·기상 관리, 야간 응급상황 대응 등 종합적인 돌봄 서비스를 제공할 방침이다.