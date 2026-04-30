복지부, 제1차 AI 기본의료 전문가 정책 간담회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 국내 보건의료 체계가 직면한 구조적 문제를 해결하기 위한 대안으로 ‘지역·필수·공공의료 AI 대전환(AX)’을 논의하기 위한 자리가 마련됐다.

보건복지부는 30일 서울 중구 코리아나 호텔에서 ‘AI 기본의료 제1차 전문가 정책 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

복지부는 이날 간담회 기조 발제에서 현재 국가인공지능전략위원회와 관계부처와 협력해 ‘AI 기본의료 전략’ 기본 방향을 정립하고, 범부처적 역량을 결집하는 ‘AI 기본의료 전략’을 준비하고 있다고 밝혔다.

이어진 정책 발제에서는 ▷지역 간 의료격차 심화 ▷필수의료 인력 부족 ▷공공의료 취약성 등 현재 국내 의료계가 직면한 과제와 관련해 인공지능(AI) 기술의 의료 현장 접목 방안과 정책적 과제에 대해 논의했다.

전문가들은 AI 기술이 물리적 거리에 구애받지 않고 고도의 진단과 처방 보조 기능을 수행할 수 있어 취약지 의료 공백과 지역 필수의료 부족 문제를 해결할 수 있다는 점에 공감대를 형성했다.

전문가들은 또 성공적인 지·필·공 AX를 위해서는 데이터 표준화와 정보시스템 고도화와 같은 의료 현장의 어려움을 우선 해결해야 한다는 의견을 제시했다.

특히 병원별로 다른 의료데이터 형식을 통일하고 병원 간 데이터 연계를 위해서는 병원 정보화와 AX에 대한 명확한 유인 구조를 마련해야 한다는 지적도 나왔다.

정부는 이번 1차 간담회를 시작으로 의료 AI 전문가, AI 개발 기업, 지방의료원 현장 의료진 등 다양한 이해관계자의 목소리를 지속해서 들을 계획이다.

이형훈 복지부 제2차관은 “AI는 단순한 기술 도입을 넘어 우리 의료체계의 오랜 난제인 지역 격차를 해소할 수 있는 핵심 열쇠”라며 “현장 중심의 생생한 의견을 바탕으로 국민이 체감할 수 있는 ‘AI 기본의료 전략’을 완성해 나가겠다”고 밝혔다.