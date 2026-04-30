민주, 송영길·이광재 등 잇따라 공천 국힘 안팎 “중량급 인사로 맞불 필요” 대부분 고사중 “당 지도부 설득 관건”

[헤럴드경제=양대근·정석준 기자] 6·3 지방선거와 함께 ‘미니 총선급’으로 치러지는 국회의원 재보궐선거에서 여야 대진표가 속속 완성되고 있다. 국민의힘 측의 공천 속도가 상대적으로 늦어진다는 평가가 나오는 가운데 당 안팎에서는 베테랑 인사들에 대한 차출 가능성이 꾸준히 거론되는 모습이다.

이미 더불어민주당은 송영길 전 대표와 이광재 전 강원지사를 인천 연수갑과 경기 하남갑에 각각 공천하고, 하정우 전 청와대 AI미래기획수석비서관 등 인재 영입을 통해 사실상 총력전에 돌입했다.

30일 정치권에 따르면 인물난을 겪고 있는 야권에서는 중량급 인사의 전략공천으로 맞불을 놓아야 한다는 목소리가 높아지는 실정이다.

먼저 거론되는 인물은 유승민 전 의원이다. 보수 성향 정치평론가인 서정욱 변호사는 지난 28일 YTN라디오에 출연해 “하남갑에서 이광재 후보를 꺾을 수 있는 유일한 대항마는 유 전 의원”이라고 밝혔다.

추미애 후보의 경기지사 출마로 공석이 된 이곳에 유 전 의원이 등판할 경우 야권의 수도권 선거 전체 판세에 영향을 줄 수 있다는 것이다. 이에 유 전 의원 측은 뚜렷한 입장을 내지 않고 있어, 당 지도부의 설득 여부 등이 관건이 될 것으로 관측된다.

연수갑도 이곳에서 4선을 역임한 황우여 전 대표의 차출론이 오르내리고 있다. 박찬대 인천시장 후보의 지역구인 이곳은 과거에는 보수 우세 지역으로 분류됐으나 최근에는 진보 우세 지역으로 빠르게 전환되는 곳으로 꼽힌다. 다만 황 전 대표는 “주민에 대한 예의가 아니다”고 하는 등 출마 의사가 없는 것으로 전해졌다.

충남 공주·부여·청양의 경우 정진석 전 대통령 비서실장이 꾸준히 거론된다. 정 전 실장은 12·3 비상계엄 당시 윤석열 전 대통령의 비서실장이었다. 정 전 실장과 같은 지역구에서 계속 경쟁해 온 박수현 민주당 충남지사 후보는 SBS 라디오에 출연해 “출마하는 순간 정진석은 없어지고 윤석열이 출마했다는 프레임이 잡힐 것”이라며 “출마 가능성이 없다고 본다”고 일축했다.

제주 서귀포에서는 제주지사를 역힘한 원희룡 전 국토교통부 장관의 차출론이 일각에서 제기되고 있다. 다만 야권의 고위관계자는 “원 전 장관이 무리해서 재보궐선거에 나올 가능성은 없다”고 선을 그었다.

현재 해당 지역구들에서는 이용 전 의원과 이창근 하남을 당협위원장(하남갑), 정승연 연수갑 당협위원장(연수갑), 고기철 제주도당위원장(서귀포) 등이 출마 채비를 하고 있다.