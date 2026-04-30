건설경기 악화, 매출 2조원대로 감소 신규수주 2조6025억…오산·거여 등

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설이 올해 1분기 매출 2조4005억원, 영업이익 735억원을 기록했다. 건설경기 악화로 인해 매출은 전년 동기에 비해 약 20% 감소했지만, 영업이익은 같은 기간 4%가량 증가했다.

GS건설 30일 공정 공시를 통해 이 같은 내용의 2026년 1분기 경영실적(잠정)을 발표했다.

지난해 1분기 3조629억원이었던 매출은 2조원대로 줄었다. 사업본부별 매출을 보면 건축·주택사업본부가 1조4213억원, 플랜트사업본부는 2536억원을 달성했다. 인프라사업본부의 매출은 3264억원을 기록했다.

최근 주택공급이 줄어들며 건축·주택사업본부 매출이 전년 동기(2조96억원) 대비 29.3% 감소했으나, 올해는 상반기까지 약 1만여 가구를 공급할 예정으로 해당 프로젝트의 착공이 본격화되면 매출은 오름세로 전환할 것이라는 게 GS건설의 설명이다.

영업이익은 735억원으로 전년 동기(704억원)와 비교해 4.4% 늘었고, 세전이익 637억원, 신규수주 2조6025억원으로 공시됐다.

1분기 신규수주는 2조6025억원으로 건축·주택사업본부에서 오산양산4지구공동주택사업(4971억원), 거여새마을 주택재개발정비사업(3263억원) 등을 수주했고, 폴란드에 위치한 모듈러 전문 자회사인 단우드가 1191억원의 신규 수주를 기록했다.

특히 올해 서울 한강변 등 주요지역의 여러 도시정비사업장에서 시공사 선정이 진행될 것으로 예상되는 가운데 GS건설은 자이(Xi) 브랜드를 앞세워 신규수주를 늘리겠다는 목표다. 앞서 2조1540억원 규모의 성수전략정비구역 제1주택정비형 재개발정비사업의 시공사로 선정되는 등 현재까지 4조원이 넘는 도시정비사업 시공권을 확보했다.

GS건설 관계자는 “불확실한 대내외 환경이 지속되는 상황에서 오랫동안 쌓아온 역량과 성공적인 사업 경험을 바탕으로 내실 중심의 수익성 확보와 미래 먹거리 확보에 주력해 지속가능 경영의 기반을 탄탄히 할 것”이라고 말했다.