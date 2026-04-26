박희영 용산구청장 26일 오후 고민 거듭하다 불출마 선언...민주 강태웅-국힘 김경대 후보 대결 구도 압축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]박희영 용산구청장이 26일 이번 선거에 나서지 않겠다고 선언했다.

이에 따라 이번 용산구청장 선거는 민주당 강태웅 후보와 국민의힘 김경대 후보간 대결 구도로 치러지게 됐다.

박희영 용산구청장 불출마 선언

박 구청장은 이날 “저는 이번 선거에 출마하지 않기로 결심했다”며“ 이 결심은 결코 쉽지 않았다. 저를 믿고 다시 한번 역할을 해달라고 요청해주신 많은 분의 뜻을 생각하면 지금도 마음이 무겁고 송구스럽다”고 말했다.

이어 “그럼에도 저는 제 거취를 두고 제기된 여러 상황과 우려를 외면하고 제 의지만 앞세우는 것이 과연 책임있는 선택인지 스스로 거듭 물었다”고 덧붙였다.

또 “선출직 공직자로서 개인의 의지에 앞서 더 큰 책임을 감당해야 하며, 제가 몸담았던 정당의 판단 또한 무겁게 받아들여야 한다고 생각한다”며 “무엇보다 이태원 참사에 대한 정치적, 도의적 책임이 제가 이번 불출마를 결심한 가장 큰 이유”라고 말했다.

이어 “법적 판단과 별개로 그날의 비극이 남긴 아픔과 상처 앞에서 제 자신의 입장이나 정치적 선택을 앞세우는 것은 결코 도리가 아니라고 생각했다”고 말했다.

박 구청장은 “지금도 고통속에 계신 유가족과 피해자 여러분들게 다시 한 번 진심으로 사과드리며, 깊은 애도의 말씀을 드린다. 평생 무겁게 새기며 살아가겠다”고 전했다.

또 “앞으로 선출될 구청장이 구정을 안정적으로 이어받을 수 이또록 필요한 준비와 인수 여건을 갖추는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

민주 강태웅-국힘 김경대 대결 구도 압축

박희영 용산구청장이 불출마를 선언함에 따라 이번 용산구청장 선거는 민주당 강태웅 후보와 국민의힘 김경대 후보간 대결 구도가 짜여졌다.

서울시 행정1부시장 출신의 강태웅 후보는 용산에서 국회의원 출마 2회에 이어 이번 용산구청장 선거까지 세차례 도전하는 마지막 심정으로 지지를 호소하고 있다.

강 후보는 이번 선거는 어느 선거보다 여건이 좋아 해볼만하다는 입장으로 알려졌다.

이에 반해 용산구에서 대학교를 나오고 삼성그룹 공채에 합격, 회사 생활을 하다 재선 구의원을 지낸 부친에 이어 용산구의원 3선을 거쳤다. 특히 2018년 자유한국당 민선 7기 용산구청장 후보로 출마해 낙선하는 등 지역 기반이 탄탄한 지역 정치인이다.

김후보는 용산은 워낙 보수 성향이 강한 지역으로 승리를 기대하고 있는 것으로 전해졌다.

한편 용산구청장은 1기 정치인 출신 고 설송웅 구청장을 제외하고 민선 2기 용산구의원 출신 새정치민주당 소속 성장현 구청장이 당선됐으나 선거법 위반 혐의로 2년도 못 채우고 물러나게 됐다.

이후 보궐선거를 통해 용산구의회 의장을 역임한 한나라당 소속 박장규 후보가 당선돼 민선 3,4기까지 3선 구청장을 역임했다.

이어 2010년 민주당 소속 성장현 전 구청장이 출마해 당선되면서 6.7기까지 3선 구청장을 역임하며 ‘4선 용산구청장’ 기록을 세웠다.

민선 8기에는 용산구의원 출신 국민의힘 소속 박희영 구청장이 당선됐다.

이로써 용산은 역대 용산구의원 출신이 잇달아 당선됐다.