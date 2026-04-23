“이광수 충북도당 사무처장, 당 헌신한 인재” “당직자 노고와 가치 정당하게 평가돼야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 더불어민주당 사무직당직자노동조합은(당직자노조) 23일 정청래 대표를 향해 “당 지도부에서도 전략공천 방침을 밝힌 만큼, 당을 위해 헌신해 온 당직자 출신 인재들에 대한 전략적 검토와 결단이 필요하다”고 강조했다.

민주당 당직자노조는 이날 ‘당을 지켜온 당직자, 이제 당이 답할 차례입니다’라는 의견서를 내고 정 대표에게 이같이 요구했다.

이들은 “당직자들은 오랜 시간 보이지 않는 자리에서 당을 위해 헌신해 왔다. 선거 때마다 조직과 실무의 최전선에서 당을 지켜왔고, 정권교체의 순간에도 언제나 그 현장에는 당직자들이 있었다”며 운을 뗐다.

이어 “당이 위기에 처한 순간에도 마찬가지였다. 정치적 격변의 시기에도, 계엄의 시기에도, 탄핵의 순간에도 흔들림 없이 현장을 지키며 당을 떠받쳐 온 사람들이 바로 당직자”라며 “당이 필요할 때마다 가장 앞에서 일해 온 사람들, 그 사람들이 바로 당직자다. 그러나 그 헌신과 노고에 비해 정치적 기회와 평가는 충분히 주어지지 못했던 것도 사실”이라고 지적했다.

이들 당직자노조는 재보궐 선거 공천 과정에서 당직자의 헌신을 고려해야한다고 거듭 요청했다.

당직자노조는 특히 “전북 군산시김제시부안군을 국회의원 재보궐선거 출마 의사를 밝힌 이광수 충북도당 사무처장 또한 15년 넘게 중앙당과 시·도당, 청와대에서 정무와 조직 업무를 수행하며 당을 위해 헌신해 온 당직자 출신 인재”라며 “이번 재보궐선거 전략공천 과정에서 당을 위해 헌신해 온 당직자들의 노고와 가치가 정당하게 평가되기를 요청드린다”고 호소했다.

그러면서 “보이지 않는 자리에서 당을 지켜온 사람들이 있다. 당직자다. 정권교체의 순간에도, 당이 위기에 처한 순간에도 언제나 그 자리를 지켜왔다”며 “이제 그 헌신에 당이 답해야 한다”고 요구했다.