“이광수 충북도당 사무처장, 당 헌신한 인재”

“당직자 노고와 가치 정당하게 평가돼야”

정청래 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 민주당 광역단체장 후보 연석회의에 참석해 물을 마시고 있다. [연합]
정청래 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 민주당 광역단체장 후보 연석회의에 참석해 물을 마시고 있다. [연합]

[헤럴드경제=문혜현 기자] 더불어민주당 사무직당직자노동조합은(당직자노조) 23일 정청래 대표를 향해 “당 지도부에서도 전략공천 방침을 밝힌 만큼, 당을 위해 헌신해 온 당직자 출신 인재들에 대한 전략적 검토와 결단이 필요하다”고 강조했다.

민주당 당직자노조는 이날 ‘당을 지켜온 당직자, 이제 당이 답할 차례입니다’라는 의견서를 내고 정 대표에게 이같이 요구했다.

이들은 “당직자들은 오랜 시간 보이지 않는 자리에서 당을 위해 헌신해 왔다. 선거 때마다 조직과 실무의 최전선에서 당을 지켜왔고, 정권교체의 순간에도 언제나 그 현장에는 당직자들이 있었다”며 운을 뗐다.

이어 “당이 위기에 처한 순간에도 마찬가지였다. 정치적 격변의 시기에도, 계엄의 시기에도, 탄핵의 순간에도 흔들림 없이 현장을 지키며 당을 떠받쳐 온 사람들이 바로 당직자”라며 “당이 필요할 때마다 가장 앞에서 일해 온 사람들, 그 사람들이 바로 당직자다. 그러나 그 헌신과 노고에 비해 정치적 기회와 평가는 충분히 주어지지 못했던 것도 사실”이라고 지적했다.

이들 당직자노조는 재보궐 선거 공천 과정에서 당직자의 헌신을 고려해야한다고 거듭 요청했다.

이재명 대통령과 이광수(오른쪽) 충북도당 사무처장. [민주당 사무직당직자노동조합 제공]
이재명 대통령과 이광수(오른쪽) 충북도당 사무처장. [민주당 사무직당직자노동조합 제공]

당직자노조는 특히 “전북 군산시김제시부안군을 국회의원 재보궐선거 출마 의사를 밝힌 이광수 충북도당 사무처장 또한 15년 넘게 중앙당과 시·도당, 청와대에서 정무와 조직 업무를 수행하며 당을 위해 헌신해 온 당직자 출신 인재”라며 “이번 재보궐선거 전략공천 과정에서 당을 위해 헌신해 온 당직자들의 노고와 가치가 정당하게 평가되기를 요청드린다”고 호소했다.

그러면서 “보이지 않는 자리에서 당을 지켜온 사람들이 있다. 당직자다. 정권교체의 순간에도, 당이 위기에 처한 순간에도 언제나 그 자리를 지켜왔다”며 “이제 그 헌신에 당이 답해야 한다”고 요구했다.


moone@heraldcorp.com