‘K-문화관광대전’ 참석 머드 화장품 앞서 “1일 1팩 실천”

[헤럴드경제(하노이)=서영상 기자] 이재명 대통령과 함께 베트남을 국빈 방문 중인 김혜경 여사는 23일(현지시간) 하노이 시내 쇼핑몰에서 열린 ‘K-문화관광대전’에 참석했다.

K-문화관광대전은 베트남에서 확산되고 있는 K-컬처를 콘텐츠(드라마), 푸드(한식), 뷰티(화장품), 헤리티지(문화유산), 트래블(관광) 등 다양한 분야에서 체험할 수 있도록 한국관광공사 등이 마련한 행사다.

행사 첫날 현장을 찾은 김혜경 여사는 배우 정일우 씨와 함께 K-문화관광대전 실내 팝업존을 차례로 둘렀다.

정일우 씨는 한국과 베트남의 합작 영화 ‘엄마를 버리러 갑니다’ 에 출연해 현지에서 ‘베트남 사위’라는 애칭을 얻은 바 있다.

김 여사는 “영화 등 문화는 언어와 국경을 넘어 사람과 사람을 잇는 가장 따뜻한 연결고리”라며 “이러한 교류가 양국 국민 간 이해와 우정을 더욱 깊게 만들어줄 것”이라고 했다.

김 여사는 먼저 베트남을 포함한 전 세계에서 인기를 끌었던 드라마 ‘폭군의 셰프’를 콘셉트로 구성된 K-콘텐츠 및 K-푸드 팝업존을 찾아 조선시대 왕의 식사를 담당하던 대령숙수의 복식과 소품 등을 살펴봤다.

이어 지난 2023년 한국인 최초로 베트남 미쉐린 가이드에 이름을 올린 지준혁 셰프의 안내로 드라마 속 음식을 직접 만들어보는 체험에 참여했다.

김 여사는 “베트남 재료가 더해지면 어떤 새로운 맛이 나올지 기대된다”며 관람객들과 함께 밥에 공심채와 각종 채소, 고추장, 버터를 넣어 비빔밥을 만들었다.

김 여사는 “서로 다른 재료가 어우러져 더 좋은 맛을 내듯, 양국의 문화도 함께 섞이며 더 풍성해지길 바란다”며 ‘화합의 비빔밥’이라고 했다.

또 김 여사는 보령 머드 화장품 앞에서는 “피부 관리는 꾸준한 홈케어가 중요하다”며 “‘1일 1팩’을 실천하고 있다”고 소개했다.

또 술을 따르면 잔 표면의 선비 얼굴이 붉게 변하는 소주잔을 관람객들에게 소개하며 “재미있는 아이디어 상품이니 한번 사용해 보시라”고 권했다.