고재현 성동구청장 예비후보 정견발표문

존경하는 성동구민 여러분,

국민의힘 성동구청장 예비후보 고재현입니다.

저는 지난 시간, 예비후보로서 성동 곳곳을 다니며 많은 구민 여러분을 만났습니다.

현장에서 들은 목소리는 분명했습니다.

성동은 분명 가능성이 큰 도시이지만, 구민의 삶 속에는 아직 풀어야 할 과제가 많다는 것이었습니다.

오늘 저는 그동안 현장에서 들은 민심을 바탕으로, 성동의 더 큰 도약과 구민의 더 나은 삶을 위해

성동의 미래 비전과 5대 핵심공약을 구민 여러분께 공식적으로 말씀드리고자 이 자리에 섰습니다.

성동은 새로운 서울의 심장으로서 성장과 변화의 가능성을 가장 크게 품고 있는 도시입니다.

왕십리의 교통과 상권,

성수의 창조와 혁신,

금호와 옥수의 주거 환경,

마장과 사근의 생활 기반,

송정과 용답의 산업과 주거 공간은 저마다 성동의 소중한 자산이자 구부(區富)를 창출하는 가치입니다.

그러나 가능성만으로는 부족합니다.

구민이 매일 겪는 현실은 여전히 녹록지 않습니다.

교통과 주차의 불편은 계속되고 있습니다.

재개발과 재건축은 수많은 난관에 봉착해 속도를 내지 못하고 있습니다.

아이 키우는 부모는 교육과 돌봄의 부담을 안고 있습니다.

어르신과 1인 가구는 생활 속 불안과 외로움을 겪고 있습니다.

전통시장과 골목상권, 자영업자와 소상공인은 버거운 현실을 힘겹게 견디고 있습니다.

지난 10여 년 동안 성동에 일정한 변화와 성과가 있었던 것도 사실입니다.

하지만 구민이 체감하는 민생의 무게를 생각하면 부족함은 여전하며, 풀어야 할 과제도 너무나 많습니다.

이제 성동은 보여주는 행정을 넘어 해결하는 행정으로, 땜질식 변화를 넘어 전 생활권에 구민 모두가 체감하는 더 편리하고, 더 안전하고, 더 따뜻한 도시로 새롭고도 강력하게 도약해야 합니다.

저 고재현은 기업 현장에서 문제를 해결해 온 사람입니다.

복잡한 이해관계를 조정하고, 전략을 세우고, 정해진 조건과 기간 안에 성과를 만들어내는 훈련을 쌓아왔습니다.

이제 성동에는 말보다 실행, 구호보다 성과, 보여주기보다 생활의 변화를 만드는, 무엇보다 구민의 부(富)와 행복을 한 차원 높이는 강력한 ‘경제구청장’이 필요합니다.

경제라는 성장동력이 살아야 민생이 살고, 복지의 설계도 더욱 촘촘하고 윤택해지기 때문입니다.

성동의 주요 현안인 도시계획과 교통,정비사업과 생활 인프라 확충은 서울시와의 긴밀한 협력 없이는 속도를 내기 어렵습니다.저는 오세훈 서울시장과 힘을 모아 성동의 숙원사업을 앞당기고, 성동의 발전을 서울의 미래와 연결하겠습니다.

존경하는 성동구민 여러분,

저는 오늘 성동의 미래를 위한 분명한 약속을 드립니다.

구청 예산의 틀에만 머무르지 않겠습니다. 서울시 예산과 민간투자, 공공기여를 적극적으로 끌어와

성동의 판을 키우고, 그 성과를 구민의 삶의 질 향상으로 이어지게 하겠습니다.

세금만 쓰는 구청장이 아니라, 사람과 기업, 자원과 기회를 성동으로 끌어오는 ‘세일즈 구청장’이 되겠습니다.

저 고재현은 성동의 성장 가능성을 구민의 체감 성과로 바꾸겠습니다.

그리고 이를 실현하기 위한 5대 핵심공약을 구민 여러분께 약속드립니다.

첫째, 성동 균형도약 프로젝트를 추진하겠습니다.

성수의 성장 동력을 성동 전역의 발전으로 확산시키겠습니다.

성수, 왕십리, 금호·옥수, 마장·사근, 송정·용답이 함께 발전하는 성동을 만들겠습니다.

재개발·재건축과 도시정비사업은 더 빠르고 더 투명하게 추진되도록 지원하겠습니다.

삶의 기반은 물론 정주 여건과 생활 인프라를 함께 개선해 균형 있는 도시 발전을 이루겠습니다.

둘째, 생활교통 혁신으로 더 편리한 성동을 만들겠습니다.

출퇴근길 불편, 골목 주차난, 학교 앞 안전 문제, 어르신과 교통약자의 이동 불편을 줄이겠습니다.

생활권 중심의 교통체계를 더 촘촘히 다듬고, 성공버스를 실수요에 맞게 보완하겠습니다.

구민이 매일 체감하는 변화를 만들겠습니다.

셋째, 공교육 업그레이드와 안심 돌봄을 실현하겠습니다.

아이 키우기 편한 성동,부모가 안심할 수 있는 성동을 만들겠습니다.

학교와 지역사회, 대학과 기업이 함께하는 교육협력 네트워크를 구축하겠습니다.

돌봄 사각지대를 줄이고, 모든 아이에게 더 나은 교육 기회와 더 안전한 성장 환경을 제공하겠습니다.

넷째, 혼자 살아도 든든한 성동을 만들겠습니다.

1인 가구, 어르신, 취약계층이 소외되지 않도록 더 촘촘한 민생 안전망을 구축하겠습니다.

복지는 보여주기가 아니라 꼭 필요한 분께 제때 닿아야 합니다.

생활복지의 전달체계를 혁신해서 더 따뜻하고 더 든든한 성동 공동체를 만들겠습니다.

다섯째, 골목경제 상생과 지역 활력 회복에 힘쓰겠습니다.

전통시장과 골목상권, 자영업자와 소상공인이 살아야 성동 경제가 건강해집니다.

지역의 소비와 일자리가 선순환하는 구조를 만들고, 동네 경제가 다시 힘을 얻도록 하겠습니다.

화려한 일부의 성장만이 아니라, 주민 삶 가까이에서 살아나는 지역경제를 만들겠습니다.

존경하는 성동구민 여러분,

성동은 무한한 잠재력을 가진 도시입니다.

하지만 잠재력만으로는 부족합니다.

이제 필요한 것은 그 가능성을 구민의 삶의 변화로 연결하는 강력한 실행력입니다.

저 고재현은 성동의 성장을 구민의 성과로 바꾸겠습니다.

개발은 더 합리적으로 추진하겠습니다.

민생은 더 따뜻하게 챙기겠습니다.

행정은 더 실질적으로 바꾸겠습니다.

저는 갈등을 키우는 정치가 아니라 문제를 푸는 정치를 하겠습니다.

말로 앞서는 사람이 아니라 결과로 증명하는 사람이 되겠습니다.

사람 위에 군림하는 권력이 아니라, 여러분 곁에서 함께 뛰며 민생을 해결하는 구청장이 되겠습니다.

새로운 서울의 심장, 성동 기업인 출신, 민생해결사 고재현

겸손하게 듣고, 책임 있게 일하며, 기업가 정신으로 새로운 가치를 만들어가겠습니다.

결과로 보여드리겠습니다.

성동의 새로운 도약,

저 고재현이 구민 여러분과 함께 이루겠습니다.