[출마선언문 전문]

‘확실한 사람’ 이기재가

양천의 ‘확실한 발전’을 끝까지 책임지겠습니다!

존경하고 사랑하는 43만 양천구민 여러분!

저 이기재, 오늘 양천의 중단없는 전진을 위해, 그리고 우리가 함께 시작한

이 위대한 대전환을 매듭짓기 위해 결연한 의지로 이 자리에 섰습니다.

구민 여러분!

정치는 ‘입’으로 하지만, 행정은 ‘결과’로 증명합니다.

4년 전, 저는 30년 넘게 멈춰 선 노후 도시 양천의 성장 엔진을 다시 돌리겠다고 약속했습니다. 그동안 저, 이기재의 시계는 단 한 순간도 멈추지 않았습니다. 저의 1시간이 구민 여러분의 43만 시간이라는 엄중한 책임감으로 양천의 구석구석 현장으로 달려갔습니다. 그 결과, 지금 양천은 어떻습니까? 정체를 끝내고 확실한 발전의 궤도에 당당히 올라섰습니다.

지난 20년간 누구도 풀지 못했던 숙원과제들을 저 이기재는 확실한 실력과 창의적 방법으로 해결했습니다. 목동아파트 14개 전 단지와 신월시영아파트의 정비계획을 100% 완료했습니다. 특히 1~3단지는 ‘목동 그린웨이’라는 혁신적 해법을 제시해 그 누구도 해내지 못한 기부채납 없는 확실한 종상향을 이뤄냈습니다. 신월·신정권의 염원이었던 대장홍대선 지하철 착공, 서부트럭터미널 개발 착공이라는 쾌거도 이뤄냈습니다. 신정차량기지 이전과 2호선 김포 연장이라는 확실한 해법을 찾아내 국토부에 계획안 건의까지 끝마쳤습니다.

전국 기초자치단체 최초로 공항소음 재산세 감면으로 주민의 아픔을 어루만졌고, 양천 역사상 최대 규모인 1,500면의 주차면을 확보하는 기적 같은 성과를 냈습니다. 그 결과, 이기재의 성적표가 어떻게 나왔습니까. 한국매니페스토실천본부에서 공약 이행률 96.4%, 3년 연속 최우수 등급(SA)을 받았습니다.

이 확실한 결과가 단순히 운이었을까요. 아닙니다. 오직 전문가의 실력과 양천을 사랑하는 뜨거운 집념이 만든 우리 모두의 승리입니다.

사랑하는 양천구민 여러분!

주민의 작은 목소리도 놓치지 않았습니다. 주민의 불편함 속에서 혁신의 답을 찾았습니다.

전국 최초 24시간 영유아·초등 돌봄체계 구축,

전국 최초 예비군 수송버스 운영,

서울시 자치구 최초 반려식물 분갈이 서비스,

서울 최대 규모의 독감 무료접종까지.

구석구석 주민의 삶을 챙긴 결과, 우리 양천구는 전국 226개 시·군·구 중에서 혁신행정 ‘전국 2위’라는 대기록을 세웠습니다.

이뿐만 아닙니다. 말뿐이던 교육도시 양천에 ‘Y교육박람회’를 만들어 교육도시의 명성을 드높였습니다. 대표 축제 하나 없던 양천에 ‘양천가족거리축제’를 만들어 주민들에게 행복한 시간을 선물했습니다. 저, 이기재가 실력을 보여드린 4년이었다고 자부합니다.

존경하는 양천구민 여러분!

단 4년 만에 10년 걸릴 일을 해냈지만, 아직 갈 길이 멉니다.

저, 이기재는 가장 먼저 양천구 도시철도망을 확실히 구축하겠습니다.

목동선이 왜 무산됐습니까. 경제성 안 나오는 노선을 던져놓고 생색만 내던 과거의 무책임한 정치, 어설픈 행정 때문입니다! 저는 그런 엉터리짓 하지 않겠습니다. 목동선을 마곡과 구로로 연결하는 T자 노선으로 재설계해서 경제성이 나오는 안을 만들어서 관철하겠습니다.

둘째, 재건축·재개발의 중단 없는 추진을 약속드립니다.

제 임기 내 66개 구역 무려 89,000세대의 정비사업을 추진했습니다. 이제 막 속도가 붙었는데, 비전문가가 구청장이 되어 우리가 함께 만든 빛나는 성과를 물거품으로 만들까 봐 걱정이 태산입니다.

구민 여러분, 정부도 해결하지 못하는 부동산 문제는 양질의 아파트 공급 외에는 답이 없습니다. 우리 양천구가 지금 추진하는 사업만 끝내도 무려 35,000 세대가 추가 공급됩니다. 정부가 못하면 우리 양천구라도 해야 합니다.

해낸 사람 이기재가, 더 확실하게 해내겠습니다.

여러분, 우리는 할 수 있습니다.

셋째, 양천의 100년 미래 도약을 위한 ‘기업 인프라’도 확실하게 구축하겠습니다!

홈플러스 부지, 목동운동장과 유수지 일대, 신정차량기지 이전 부지는 양천의 미래를 결정할 핵심 요충지입니다. 이곳에 양천구에 어울리는 미래형 테크기업 클러스터를 조성해 양천의 미래 먹거리를 확실하게 챙기겠습니다. 양천구의 미래를 위해 이런 중차대한 과제를 누가 해결할 수 있겠습니까!

존경하는 구민 여러분!

우리 양천구는 이제 더 큰 도약을 향한 중요한 순간을 맞이하고 있습니다.

저는 도시공학을 전공한 도시계획 전문가이자 지하철 분야 전문가입니다. 7호선 고속터미널에서 반포까지의 구간을 착공부터 준공까지 완성시킨 경험이 있는 기술사입니다. 국회에서 보좌관으로, 청와대에서 행정관으로, 산업통상자원부와 제주도청에서 행정 경험을 쌓은 사람입니다. 그 축적된 지식과 경험으로 지난 4년, 양천구의 숙원과제를 시원하게 풀 수 있었습니다. 기술력과 행정력을 겸비한 흔치 않은 사람, 국정과 행정의 ‘일머리’를 확실하게 아는 사람입니다. 양천의 최대 과제인 지하철과 재건축, 저보다 더 잘할 사람 있습니까?

해낸 사람이 더 확실하게 해내지 않겠습니까.

이제 우리는 양천의 미래를 위한 분명한 선택을 해야 합니다. 구청에 들어와 공부하느라 세월 다 보낼 ‘아마추어’입니까, 아니면 첫날부터 과제를 능숙하게 해결할 ‘확실한 일꾼’입니까.

존경하는 양천구민 여러분!

구청장은 도덕성과 청렴성도 매우 중요합니다. 1,400여 공직자의 모범이 돼야 할 리더의 자리입니다. 저 이기재, 4년간 단 한 점의 부끄러움 없이 깨끗하게 일했습니다. 구청장은 1조 원의 예산을 다루는 자리입니다. 전국 226개 시·군·구 단체장 중, 혁신행정 전국 2위에 오른 실력의 현직 구청장 이기재만이 양천을 더 확실하게 발전시킬 수 있습니다.

사랑하는 구민 여러분!

저 이기재를 양천구민의 이익을 지키는 가장 확실한 ‘도구’로 써주십시오.

해본 사람이 잘하고, 해낸 사람이 또 해낼 수 있습니다.

시작한 이기재가 끝을 보겠습니다!

확실한 사람! 확실한 발전! 확실한 이기재와 함께 갑시다!

감사합니다!