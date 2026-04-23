원화 기반 솔루션 현지 통화 체계 이식

[헤럴드경제=경예은 기자] 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리가 베트남 군인상업은행(MB은행)과 함께 가상자산 거래소의 베트남 동(VND) 입출금 연동에 대한 기술검증(PoC)을 마치고 상용화 준비를 마쳤다고 23일 밝혔다.

양사의 협업은 가상계좌, QR 이체, 펌뱅킹 이체 등 거래소 입출금 방식을 베트남 현지 운영 환경에서 구현하는 방식으로 진행됐다. 해당 과정에는 입출금 검증 솔루션 ‘트랜세이퍼(TranSafer)’의 핵심 아키텍처가 현지 은행 시스템에 맞게 적용됐다.

보난자팩토리는 원화(KRW) 기반으로 운영해온 솔루션을 현지 통화 체계에 맞춰 이식하면서 해외 은행 시스템과의 연동 가능성을 확인했다고 설명했다.

MB은행은 베트남 국방부 산하 금융기관으로 약 3000만명의 고객을 보유한 현지 주요 은행 가운데 하나다. 베트남에서는 최근 가상자산 거래소 인허가 제도 도입 논의가 진행되면서 금융권을 중심으로 관련 인프라 구축 움직임도 이어지고 있다.

보난자팩토리는 이와 함께 가상자산 입출금용 거래확인-자금세탁방지(KYT-AML) 솔루션인 ‘트랜사이트(TranSight)’의 현지 도입을 놓고도 베트남 기업들과 후속 협의를 진행 중이라고 전했다.

김영석 보난자팩토리 대표는 “이번 상용화 준비를 통해 규제가 아직 완비되지 않은 해외 시장에서도 규제 준수형 가상자산 컴플라이언스 솔루션의 가능성을 확인했다”며 “트랜세이퍼와 트랜사이트가 가상자산 거래소 인프라의 글로벌 스탠다드로 자리 잡을 수 있도록 해외 시장 확대에 힘쓰겠다”고 말했다.