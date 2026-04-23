[헤럴드경제=민성기 기자] 한동훈 전 국민의힘 대표가 진종오 의원의 부산 북구갑 보궐선거 지원 의사에 대해 “도와주려는 마음은 고맙지만 혼자 뚜벅이처럼 다니며 부산 시민들을 일대일로 만나겠다”고 밝힌 것으로 전해졌다.

진 의원은 23일 SBS 라디오에서 “(부산 북갑에) 작은 원룸 정도를 월세로 얻어놨다”며 “왔다 갔다 하면서 한 달 정도는 머물 예정”이라고 했다. 그는 한 전 대표 선거 지원을 하러 가는 거냐는 진행자 질문에 “시원하게 말씀드리면 사실은 맞다. 우리 분열된 보수 재건을 위해서다”라고 했다.

그러면서 “한 전 대표가 저를 내치시더라도 저는 (부산 북갑에) 갈 것”이라며 “저는 보이지 않는 곳에서 묵묵히 제 할 일을 해나가겠다”고 강조했다.

한편 진 의원은 전날 김진태 강원지사가 강원도를 찾은 장동혁 대표를 향해 결자해지를 요구한 것을 두고 사실상 ‘2선 후퇴’ 등을 요청한 것이란 해석이 나오는 데 대해선 ”지금 상황에서 너무 당을 흔드는 것보다는 (장 대표가) 여의도보다 현장에 가는 게 맞다“고 말했다.

그는 ‘장 대표에 대한 우려에도 불구하고 (당내가) 조용한 이유는 무엇이냐’는 질의에는 “저도 (장 대표에게) ‘물러나시는 게 맞다. 이건 아닌 것 같다’고 얘기를 했었지만, 지금 그렇게 된다고 한들 어려운 부분인 것 같다”고 답했다.