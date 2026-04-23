고속 공격정 등 혁수대 해군 전력 60%, 공군 3분의 2 작전 가능 미사일 재고와 발사기도 절반은 무사한 상태

[헤럴드경제=정목희 기자] 이란의 군사 역량이 사실상 궤멸됐다는 도널드 트럼프 미국 행정부의 공개적 주장과 달리, 미 정부 내부에서는 이란이 여전히 상당한 수준의 전력을 유지하고 있는 것으로 파악되고 있다고 미국 CBS뉴스가 22일(현지시간) 보도했다.

CBS뉴스에 따르면 이달 8일 휴전이 시작될 당시 이란의 탄도미사일 재고와 관련 발사 시스템의 약 절반이 온전한 상태였다는 것이 관련 정보에 정통한 미 정부 관계자 3명의 설명이다.

이들 취재원은 또 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군 전력의 약 60%가 유지되고 있으며, 여기에는 고속 공격정도 포함된다고 전했다. 실제로 트럼프 대통령이 일방적인 휴전 연장을 발표한 직후인 22일, 호르무즈 해협에서는 IRGC 해군이 상선에 발포한 뒤 일부 선박을 나포하는 등 군사적 압박을 이어갔다.

이란 공군 역시 상당한 타격을 입었지만 전체 전력의 약 3분의 2는 여전히 작전 가능한 상태인 것으로 전해졌다.

이 같은 평가들은 이란의 군사력이 사실상 제거됐다는 트럼프 대통령과 피트 헤그세스 국방장관의 발언과 배치된다. 트럼프 대통령은 21일 “이란의 해군과 공군, 지도부를 제거했다”고 주장했으며, 헤그세스 장관도 앞서 “이란군을 궤멸시키고 수년간 전투 불능 상태로 만들었다”고 평가한 바 있다.

그러나 미군의 공격이 주로 이란의 정규 해군에 집중됐고, 비대칭 전력을 담당하는 혁명수비대 해군의 소형 함정들은 피해를 면해 호르무즈 해협의 항행을 계속 위협하고 있다는 게 미국 정보 당국자들의 분석이다.

국방부 국방정보국(DIA) 국장인 제임스 애덤스 해병대 중장은 연방하원 군사위원회 정보·특수작전 소위원회에 보낸 서면 답변서에서 “이란은 전력 저하에도 불구하고 여전히 역내 미군과 파트너 국가를 위협할 수 있는 수천 발의 미사일과 편도 공격 UAV(자폭 드론)를 보유하고 있다”고 경고했다.

이 기사에 대한 논평 요청에 대해 숀 파넬 국방부 대변인은 1만3000개가 넘는 이란 목표물에 타격을 가하는 등 이번 전쟁이 성공적으로 수행되고 있다고 말했다.

그는 “40일도 안 되는 기간에 미군은 이란 정권에 치명적인 타격을 입혔다”라며, 이란 해군 대형 함정의 92%와 기뢰 부설함 약 44척이 파괴됐다고 밝혔다.

파넬 대변인은 “이는 단일 국가 해군을 상대로 미국이 3주간 올린 파괴 실적으로는 제2차세계대전 후 최대 규모”라고 말했다.