- STEPI 기술사업화 Policy Co-Lab 출범

[헤럴드경제=구본혁 기자] “데스밸리(Death Valley)가 없는 나라 대한민국이 되도록 모두 함께 협력해나가야 한다.”(윤지웅 STEPI 원장)

과학기술정책연구원(STEPI)은 22일 제주 메종글래드 호텔에서 기술사업화 정책 협력 플랫폼 ‘STEPI 기술사업화 Policy Co-Lab’을 출범했다고 밝혔다. 과학기술정보통신부·교육부·산업통상자원부·중소벤처기업부·지식재산처 5개 부처가 기술사업화 정책을 한 자리에서 공유하고 AX 시대 정책 연계 방향을 논의한 첫 시도다.

Co-Lab을 기획한 손수정 STEPI 시스템혁신실장은 ”정부부처와 혁신 주체들이 한 자리에 모여 소통하면 건너지 못할 데스밸리는 없겠다는 바람으로 시작했다“며 ”서로의 정책을 이해하고 함께 달릴 채널이 되도록 노력하겠다“고 밝혔다.

이날 행사에서는 5개 부처가 각각 기술사업화 핵심 정책을 발표했다. 과기정통부는 공공연구성과 확산을 위한 기술 스케일업·실험실 창업·연구성과 펀드 등 지원 방향을 소개했고, 교육부는 산학협력 기반의 시장 중심 기술사업화 체계혁신 전략을 제시했다. 산업부는 국가첨단전략산업 스케일업과 기술금융 확대를, 중기부는 한국형 STTR·민관 공동 R&D 등 전주기 연계지원 체계를, 지재처는 IP 기반 기술거래 중개체계 확대와 해외 수익화 전략을 각각 발표했다.

종합토론에서는 AX 시대에 대응한 수요 중심 정책 전환, R&D부터 사업화까지 전주기적 접근, 민간 참여 및 투자 생태계 활성화의 필요성이 공통적으로 강조됐다. STEPI는 이번 Co-Lab을 지속적으로 운영하며 부처 간 정책 연계 강화와 현장 중심의 정책의제 발굴에 나설 계획이다.