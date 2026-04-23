李대통령, 베트남어로 인사 눈길 이재용·최태원·정원주 등 참석

“신짜오(안녕하세요)” 베트남을 국빈방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) 하노이 시내에서 열린 국빈만찬에서 베트남어로 인사말을 건네며 각별한 친근함을 표시했다.

이 대통령은 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석과 정상회담에서 원자력발전소·인프라 협력 등 12개 양해각서(MOU)를 체결하고, 호치민시 철도 수출 계약까지 성사된 뒤 이어진 만찬에서 어느 때보다 밝은 표정이었다.

만찬에는 베트남이 한국의 동남아시아 최대 교역국인 만큼 국내 대표 기업인들도 대거 참석했다. 양국 간 대규모 투자와 공급망 협력 확대 등 실질적인 경제 성과를 뒷받침하는 민관 협력 의지가 여실히 드러났다.

화기애애한 분위기 속에서 이 대통령은 “대한민국을 가로지르는 한강과 하노이를 품은 홍강은 이 자리에서 하나로 이어지고 있다”며 “오늘 우리가 나눈 비전과 약속이 수많은 협력의 물줄기가 돼 공동번영이라는 큰 바다에서 만날 것”이라고 강조했다.

이어 “전쟁의 아픔을 딛고 발전을 이뤄낸 우리 양국은 평화의 가치를 누구보다 잘 알고 있고, 대화와 타협의 중요성에도 깊이 공감하고 있다”며 “이런 인식을 바탕으로 한국과 베트남이 손을 맞잡고 평화와 번영의 미래를 열어가기를 기대한다”고 밝혔다.

또 “올해는 베트남 리 왕조의 이용상 왕자가 고려에 정착한 지 800년이 되는 해”라면서 “작은 교류로 시작된 양국의 인연이 이제 연간 500만명이 서로 오가는 가장 가까운 이웃으로 거듭났다”고 덧붙였다.

이 대통령이 다시 베트남어로 ‘당신의 건강을 위하여’라는 의미의 건배사 ‘쭉쓱쾌’를 외치자 좌중에서 웃음이 터져나오기도 했다.

럼 서기장은 “한국의 된장처럼 베트남의 ‘드엉 번’이라는 된장의 풍미는 시간이 숙성될수록 깊어진다”며 “시간이 흐를수록 견고해지는 양국의 우정과 같다”고 화답했다.

이어 “한국인들은 ‘백지장도 맞들면 낫다’는 말을 자주 한다”면서 “양국의 동반자관계가 역내와 세계 평화와 안정에 기여할 것”이라고 강조했다.

럼 서기장 역시 만찬사 말미에 건배를 청하면서 한국어로 “감사합니다”라고 호응했다.

이날 만찬에는 정부 관계자 외에도 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 구광모 LG 회장, 신동빈 롯데지주 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 정기선 HD현대 회장, 허태수 GS 회장, 손경식 CJ 회장, 조현준 효성 회장, 정원주 대우건설 회장 등 주요 기업인들이 함께했다.

하노이=서영상 기자