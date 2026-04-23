배현민 교수 창업 ‘포인투테크놀로지’ AI인프라 핵심기술 보유…1000억 유치 ‘e-Tube’ 성능·전력·비용 등 한계 해결

KAIST 딥테크 스타트업 포인투테크놀로지가 국내 반도체기업 최초로 엔비디아로부터 7600만 달러(약 1000억원) 투자 유치에 성공했다.

KAIST는 전기및전자공학부 배현민 교수(KAIST 창업원장)가 졸업생들과 공동 창업한 딥테크 스타트업 포인투테크놀로지가 21일(현지시간) 엔비디아 벤처 투자 부문 엔벤처스를 비롯해 매버릭 실리콘, UMC 캐피털 등으로부터 시리즈B 확장 투자를 유치했다고 밝혔다.

이번 투자의 핵심은 포인투테크놀로지가 보유한 ‘e-Tube™’ 기술이다. AI 데이터센터는 수천 개의 반도체를 연결해야 하는 구조이지만, 기존 구리선은 전송 거리의 한계가 있고 광섬유(optical fiber)는 높은 비용과 전력 소모가 문제로 지적돼 왔다.

e-Tube 기술은 무선주파수(RF, Radio Frequency) 신호를 활용한 플라스틱 도파관 기반 데이터 전송 기술로, 이같은 한계를 해결했다. 이 기술은 구리선 대비 전송거리를 10배 확대하면서도, 광케이블 대비 전력 소모와 비용을 각각 3분의 1 수준으로 낮췄다. 또한 데이터 전송 지연시간을 획기적으로 줄여 차세대 AI 인프라의 핵심 기술로 평가받고 있다.

엔비디아가 직접 투자에 나선 것은 해당 기술이 미래 AI 데이터센터 인프라 구현에 필수적인 요소로 인정받았기 때문으로 풀이된다.

션 박 포인투테크놀로지 대표는 “AI 경쟁력은 인터커넥트(반도체 간 데이터 연결 기술)에서 결정된다”면서 “이번 투자를 기반으로 글로벌 파트너들과 협력해 차세대 AI 인프라 상용화를 가속화하겠다”고 말했다.

배현민 KAIST 창업원장은 “이번 사례는 KAIST에서 개발된 원천기술이 글로벌 빅테크의 투자를 이끌어낸 대표적인 성과”라며 “앞으로도 우수한 기술을 보유한 스타트업들이 글로벌 시장에 빠르게 진출할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.

KAIST 창업원은 이번 성과를 계기로 학내 스타트업의 글로벌 진출을 지원하는 ‘글로벌 성장 가속화 시스템’을 구축할 계획이다. 글로벌 투자자 네트워크를 기반으로 기술 검증(PoC)부터 투자 유치까지 전 과정을 연계 지원해, 딥테크 스타트업의 스케일업을 체계적으로 뒷받침한다는 전략이다.

한편 KAIST 창업원은 최근 5년간 누적 3.5조 원의 투자유치를 기록했으며, 연평균 115개 창업과 5년차 평균생존율 92%를 달성했다.

KAIST 출신 기업들은 글로벌 투자 시장에서도 두각을 나타내고 있으며, 주요 스타트업의 기업가치는 약 20조 원 규모로 평가된다.

2021년 이후 상장한 기업은 24개사이며 지난해 AI와 바이오분야 등 3개사의 스타트업이 상장에 성공했다. KAIST의 창업실적은 2204년 기준 창업기업 수는 1972개, 총자산규모 105조원, 총매출규모 38조원, 총고용인원은 6만 1252명이다.

구본혁 기자