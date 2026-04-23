현지정보 공유·신시장 투자 지원 “글로벌 사업 신성장 동력 될 것”

우리은행은 베트남 최대 이동통신사인 ‘비엣텔’ 자회사 ‘비엣텔 글로벌’과 포괄적 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

비엣텔 글로벌은 베트남 국방부가 100% 지분을 보유한 최대 국영기업 ‘비엣텔’ 그룹의 해외 통신 사업과 디지털 투자를 총괄하는 자회사다. 비엣텔 글로벌은 우리은행 베트남법인과 수천만 달러 규모의 금융거래를 이어오고 있다. 양측은 이번 업무협약을 통해 기존의 우호적 금융 거래를 한 단계 더 높은 수준으로 심화하기로 합의했다. 비엣텔의 해외 사업 운영에 대한 정보를 공유하고, 신시장 투자 관련 추가 금융지원 등 다방면에서 전략적 협력을 이어갈 계획이다.

이재명 대통령 베트남 순방 경제사절단으로 동행 중인 정진완 우리은행장은 현지 금융 시장 동향을 직접 면밀히 살피며 우리은행의 글로벌 사업 확장 가능성을 타진한 것으로 전해졌다.

정 행장은 “대한민국의 3대 교역국이자 엄청난 성장 잠재력을 지닌 베트남에서 국가 기간망을 책임지는 비엣텔과의 협력은 우리은행의 글로벌 사업에 새로운 성장 동력이 될 것”이라며 “앞으로도 혁신적인 금융 서비스를 통해 베트남 현지 고객과 한국 기업 모두에게 폭넓은 금융 경험을 제공하겠다”고 말했다. 서상혁 기자