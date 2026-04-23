질소·인산·칼리 합계 0.2% 완화 추진…비료 수급 대응

축분 자원순환 확대 기대…5월 내 고시 개정 목표

[헤럴드경제=김선국 기자] 농촌진흥청이 가축분뇨발효액(액비) 기준 완화를 위한 절차에 착수했다.

농진청은 23일 생산업계와 학계, 농가 등 이해관계자가 참여하는 협의회를 열고 액비 기준 조정안에 대한 의견을 수렴했다고 밝혔다.

이번 논의는 질소(N)·인산(P)·칼리(K) 합계 기준을 0.2% 완화하는 방안을 중심으로 진행됐다. 해당 조정안은 앞서 전문가 회의를 통해 마련됐다.

이번 협의회에서는 농가의 실제 활용성과 작물 적용성, 여과 액비의 양액 재배 활용 가능성 등 현장 의견이 폭넓게 논의됐다.

농진청은 수렴된 의견을 반영해 내달 초 비료전문위원회에 관련 안건을 상정할 계획이다.

비료공정규격 고시 개정이 이뤄지면 행정예고 등을 거쳐 다음달 안에 기준이 완화된다.

이번 기준 완화는 중동 지역 정세 불안으로 인한 비료 원자재 수급 부담을 줄이고, 액비 생산 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

아울러 축분 재활용 비율을 높여 국내 유기성 자원 순환에도 도움이 될 것으로 보인다.

김상경 농촌진흥청 차장은 “현장 의견을 충분히 반영해 비료 수급 불안 대응과 자원순환 확대를 동시에 달성할 수 있도록 하겠다”고 말했다.