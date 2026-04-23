매출액 3조 3529억 원, 영업이익 783억 원 2031년까지 AI 신사업, M&A에 10조 투자

[헤럴드경제=박세정 기자] 삼성SDS가 퇴직급여비용 충당 등 일시 영향으로, 올 1분기 영업이익이 70.8% 감소했다.

삼성SDS는 2031년까지 인공지능(AI) 기반 신사업과 인수합병(M&A)에 10조원을 투자, 사업 경쟁력을 강화할 방침이다.

23일 삼성SDS는 1분기 매출액 3조 3529억 원, 영업이익 783억 원의 잠정실적을 발표했다.

전년 동기 대비 매출액은 3.9% 감소했다. 퇴직금 산정 기준 변경에 따른 퇴직급여비용 충당 1120억 원을 일시에 반영한 영향으로 영업이익은 70.8% 감소했다.

세부적으로 IT서비스 사업 부문 매출액은 전년 동기 대비 소폭 증가한 1조 6105억 원으로 집계됐다.

클라우드 사업 매출액은 지난해 같은 기간에 비해 5.8% 성장한 6909억 원을 달성했다.

클라우드 사업 중 삼성 클라우드 플랫폼(SCP) 기반 CSP 사업은 전년 동기 대비 12% 성장했다. 공공 업종 AX(AI 전환) 수요 확대로 GPUaaS 증가와 클라우드 네트워크 서비스가 확대된 데 따른 결과다. MSP 사업은 금융, 공공 업종 매출 상승과 글로벌 파트너사 협력 확대로 전년 동기 대비 4% 성장했다.

물류 사업에서는 첼로스퀘어(Cello Square) 매출이 30% 이상 증가했다. 다만 물동량 감소와 운임 하락 영향으로 매출액이 전년 동기 대비 7.8% 감소한 1조7424억 원을 기록했다.

회사는 2분기에는 공공 업종 GPUaaS 증가, 금융 업종 매출 상승, 범정부향 지능형 AI 서비스 확산 등 클라우드 사업 확대로 실적 개선이 전망된다고 밝혔다.

삼성SDS는 투자기업 KKR과 협력을 통해 확보한 신규 자금 1조2000억 원과 현금성 자산 6조6000억 원 등을 바탕으로 2031년까지 10조 원을 투자할 방침이다.

우선 구미 AI 데이터센터와 국가 AI컴퓨팅센터를 비롯해 시장 수요에 따른 신규 AI 데이터센터 등을 위하여 AI 인프라에 5조 원을 투자할 계획이다.

AX∙AI 서비스와 AI 플랫폼·설루션의 사업 경쟁력을 강화하기 위해 1조 원을 투자한다. 4조 원을 투자해 신성장 동력 확보와 글로벌 거점 확장을 위한 전략적 M&A를 적극 추진할 예정이다.