[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 ‘제2회 점촌점빵길 빵 축제’를 오는 24일부터 26일까지 3일간 점촌점빵길 일대에서 연다고 23일 밝혔다.

행사 첫날에는 점촌점빵길 메인무대에서 개막식이 열리고 개막 퍼포먼스를 비롯해 인기가수 축하 공연과 ‘패션왕을 찾아라’ 예선전이 함께 진행된다.

25일에는 가족 단위 방문객을 위한 ‘브레드이발소’ 뮤지컬 공연과 함께 문경시 소상공인 페스타가 이어진다.

마지막 날에는 문경시 홍보대사 박서진을 비롯해 인기가수들이 출연하는 ‘점촌점빵길 STAR 콘서트’가 축제의 대미를 장식한다.

특히 점촌점빵길 STAR 콘서트에서 문경시 홍보대사 박서진 가수에게 명예시민증 수여와 기념 퍼포먼스를 할 예정이다.

이번 축제에는 문경 지역은 물론 전국 각지에서 모인 베이커리 업체와 점촌점빵길 상점들이 참여해 다양한 빵과 디저트를 선보인다.

방문객들이 직접 참여할 수 있는 체험 프로그램도 대폭 확대했으며 단순한 먹거리 행사를 넘어 점촌 원도심 상권 활성화 대표 축제로 확장되고 자리잡고 있다.

이동욱 문경시장 권한대행은“올해로 2회를 맞는 점촌점빵길 빵 축제가 많은 시민과 관광객의 참여 속에 성공적으로 개최되길 바란다”며 “다양한 베이커리 업체가 참여하는 만큼 맛보고 즐기는 축제의 장이 되길 기대한다”고 말했다.