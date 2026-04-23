무탄소 선박연료 공급 첫 시험…친환경 해운 전환 신호탄

IMO 탄소중립 대응…국내 항만 친환경 연료 거점 도약 기대

[헤럴드경제=김선국 기자] 세계 최초로 암모니아를 연료로 사용하는 선박에 연료를 공급하는 실증이 국내 항만에서 진행된다.

해양수산부는 암모니아 추진 중형 가스 운반선이 울산항에서 건조됨에 따라 23일 시운전을 위한 벙커링 실증을 실시한다고 밝혔다.

이번 실증은 육상 설비에서 선박으로 직접 연료를 공급하는 PTS(Pipe to Ship) 방식으로 진행되며, 약 600t의 청정 암모니아가 선박에 공급될 예정이다.

암모니아는 연소 과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 무탄소 연료로, 국제해사기구(IMO)의 2050년 탄소중립 목표에 대응할 차세대 선박연료로 주목받고 있다.

해수부는 이번 실증을 위해 암모니아 선박연료공급업 임시 기준을 마련하고, 관계기관과 협력해 안전관리 체계를 구축했다.

실증은 울산본항 2부두에서 진행되며, 롯데정밀화학이 HD현대중공업에서 건조한 4만5000㎥급 선박에 연료를 공급하는 방식으로 이뤄진다.

정부는 실증 활성화를 위해 선박 입·출항료 면제와 항만시설 사용료 감면 등 지원도 병행할 계획이다.

김혜정 해양수산부 해운물류국장은 “이번 실증은 친환경 선박연료 공급 체계 구축의 출발점”이라며 “국내 항만의 경쟁력을 높이는 계기가 될 것”이라고 말했다.