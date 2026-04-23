북미·아시아·유럽 고른 판매…수면 시간 활용한 탄력 관리

[헤럴드경제=김진 기자] 에이피알은 메디큐브 ‘콜라겐 나이트 랩핑 마스크(사진)’가 2022년 2월 출시 이후 4년 만에 국내외 누적 판매량 1000만개를 돌파했다고 23일 밝혔다.

취침 전 도포하면 피부 표면에 얇은 막을 형성해 보습과 탄력 관리를 돕는 제품이다. 기존 화장품 시장에서 보기 드문 제형과 사용법을 적용했다. 베개나 침구에 묻어남이 적고 사용감이 가벼워 일상적인 활용이 가능하다는 점이 국내외에서 입소문을 탔다. 지난해 메이크업 경연 프로그램에서 아이돌 메이크업에 활용된 사례가 SNS(사회관계망서비스)에서 확산되며 인지도도 높아졌다.

글로벌 시장에서도 성과를 내고 있다. 현재 미국·일본·영국 등 다양한 국가에서 판매 중이며 미국에서만 300만개 이상 팔렸다. 지난 3월 미국 아마존 ‘빅 스프링 세일’ 기간에는 화장품 전체 부문 베스트셀러 2위에 오르기도 했다. 영국과 일본 등에서도 성장세를 이어가고 있으며 북미·아시아·유럽 전반에 걸쳐 고른 판매 흐름을 보이고 있다.

에이피알 관계자는 “앞으로도 차별화된 기술력과 제품력을 바탕으로 글로벌 시장에서 K-뷰티 경쟁력을 강화할 것”이라고 말했다.