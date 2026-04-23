차량 전 과정 아우르는 통합 서비스 구축 운전습관연계보험 고도화, 사고 분석 정교화

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재가 KG모빌리티(KGM)와 ‘모빌리티 연계 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 23일 밝혔다.

지난 21일 서울 서초구 삼성화재 본사에서 열린 협약식에는 이상동 삼성화재 자동차보험부문장 부사장과 오일석 삼성화재 모빌리티사업팀장 상무, 곽정현 KGM 사장과 조병철 KGM 상품전략실장 상무 등 두 회사 주요 관계자들이 참석해 협력 방향을 논의했다.

이번 협약으로 삼성화재는 신차 구매부터 보험, 운행, 정비, 중고차 판매까지 차량 생애주기 전 과정을 아우르는 모빌리티 통합 서비스를 구축할 예정이다.

특히 KGM이 제공하는 차량 운행 데이터를 바탕으로 운전습관연계보험(UBI)을 고도화하고, 사고 분석·예측 시스템을 정교화할 방침이다. 차량 정비 단계에서는 정비 네트워크와 부품 공급 사업을 연계해 고객에게 신속하고 합리적인 수리 서비스를 제공할 계획이다.

KGM의 중고차 사업 확대에 맞춘 협력도 강화한다. 인증 중고차 매입·판매 과정에 보험 서비스를 연계해 신규 고객 유입을 견인하고 고객 접점을 넓힌다는 구상이다.

삼성화재 관계자는 “이번 협약은 보험사와 차량 제조사 간 경계를 넘어 모빌리티 전 영역에서 새로운 비즈니스 모델을 구축하는 의미 있는 출발점”이라며 “두 회사의 핵심 역량을 결집해 고객에게 보다 안전하고 편리한 경험을 제공하고 지속 가능한 협력 관계를 이어가겠다”고 말했다.