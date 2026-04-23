[헤럴드경제=조용직 기자] 골프 예약 플랫폼 타이거부킹(TIGER BOOKING)이 페블비치 리조트 골프 및 숙박권 등 풍성한 경품을 내걸고 신규 회원 가입 이벤트를 진행한다.

올 10월 15일까지 타이거부킹 홈페이지와 모바일 애플리케이션에서 이메일이나 구글, 네이버, 카카오, 애플 등 간편로그인을 이용해 타이거부킹에 회원가입하면 자동으로 이벤트에 응모된다.

이벤트 기간 타이거부킹에 가입하는 회원들에게는 10월 이벤트 종료 후 최종 추첨을 통해 1명에게 미국 캘리포니아 페블비치 링크스 리조트 3박 숙박권과 3회 라운드권을 증정한다. 5월 추첨 당첨자 1명에게는 베트남 다낭 라구나 랑코 2인 라운드 및 숙박권이 제공된다.

타이거부킹 관계자는 “타이거부킹 회원들에게 특별한 경험과 혜택을 제공하고자 이번 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 글로벌 골프 예약 플랫폼으로서 차별화된 서비스와 다양한 프로모션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

타이거부킹은 골프 테크기업 에이지엘(AGL)이 개발한 골프 예약 플랫폼이다. 구글, ios 지도 등과 협업하며 전 세계 골프장 티타임과 북아일랜드, 멕시코 로스카보스 등 세계 100대 코스 버킷리스트 패키지 등 다양한 골프여행상품을 판매하고 있다.