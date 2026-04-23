41개 스타트업이 혁신 기술 선보여 LG 성장동력 ‘ABC’ 분야서도 혁신 기술 발표 대학 창업팀 위한 ‘루키 프로그램’도 신설

[헤럴드경제=박지영 기자] LG가 대학가 ‘슈퍼 루키’를 발굴해 청년 창업 생태계 활성화에 나섰다. 우수 스타트업에게는 LG와의 협업과 중소벤처기업부와 연계 기회 등 다양한 혜택을 통해 LG 뿐 아니라 산업계 전반의 기술 경쟁력 제고에 기여한다는 취지다.

LG는 22일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 ‘슈퍼스타트 데이 2026’을 개최했다고 23일 밝혔다. 청년 창업가들이 기술과 사업 성과를 공개하고 투자 및 협력 기회를 모색하는 자리로, 2018년 마곡 LG사이언스파크 출범과 동시에 시작된 이후 글로벌 참관객 3만여명이 찾는 기술 교류 행사로 성장했다.

현장에서는 41개 스타트업이 참여해 인공지능(AI), 바이오, 클린테크 등 구광모 ㈜LG 대표가 미래 사업으로 점찍은 ‘ABC’ 분야와 로봇, 우주, 데이터센터 등 다양한 영역의 기술을 선보였다.

행사에는 권봉석 ㈜LG 최고운영책임자(COO)를 비롯한 정수헌 LG사이언스파크 대표(LG기술협의회 의장 겸직) 등 기술 경영진 30명이 참석했다.

또 공공기관, 벤처캐피털(VC), 엑셀러레이터(AC), 대학 등이 참석해 최신 기술의 사업성과 확장 가능성을 모색했다.

올해 행사에서는 로봇 분야 스타트업의 약진이 두드러졌다.

지난해 CES 혁신상과 APEC 베스트 상을 수상한 ‘퀘스터’가 대표적이다. 퀘스터는 손동작을 고정밀 피지컬 데이터로 전환해 로봇이 정교한 조작을 학습할 수 있도록 한 설루션 ‘모티글로브(Motiglove)’를 선보였다.

서울대 기계공학·전기정보공학 박사들이 창업한 ‘로맨틱로보틱스’는 종이·박스·테이프 같은 비정형 물체의 변형성을 로봇이 이해하고 정확한 조작을 구현하는 기술을 공개했다.

ABC 분야의 다양한 혁신 기술도 발표됐다.

LG전자의 사내벤처로 시작해 분사한 ‘신선고’는 소형 AI데이터센터와 스마트팜 등에 다양하게 적용 가능한 접이식 진공단열재(FVI) 및 모듈형 냉동창고 기술 기반 고효율 쿨링 솔루션을 선보였다.

지난해 중소벤처기업부에서 ‘아기 유니콘(기업 가치 1000억원 미만의 혁신기업)’으로 선정된 ‘랩인큐브’는 2025년 노벨화학상을 수상한 MOF(금속유기골격체)와 같은 탄소저감 소재를 세계 최초로 공기청정기에 적용해 이목을 끌었다.

LG는 스타트업과의 실질적 협업을 유도하기 위해 1대1 비즈니스 밋업존도 운영했다. 이날 현장에서는 약 120건의 투자 및 협력 논의가 이뤄진 것으로 집계됐다.

이번 행사에서 가장 눈에 띄는 변화는 대학 창업팀을 겨냥한 ‘루키 프로그램’ 신설이다.

기업이 혁신의 씨앗을 조기에 발굴하고 창업을 선택한 청년들의 성장을 지원해, LG는 물론 산업계 전반의 기술 경쟁력 제고에 기여하겠다는 취지다.

LG는 서울대, 포스텍, 한양대 등 주요 대학과 연구개발특구진흥재단으로부터 우수 창업팀을 추천받았다.

이번 프로그램에 참가한 각 대학 창업팀은 무대 위에서 투자·협력 유치를 위한 ‘피칭 콘테스트’를 진행하고 관련 내용 전시와 비즈니스 미팅을 통해 자신들의 기술과 사업 모델을 알렸다.

현장 관람객 투표와 심사단 점수를 종합해 선발된 3개팀 ‘핀타(Pinta) AI’, ‘모토마인드’, ‘포바디’에게는 상금과 함께 중소벤처기업부 초기창업패키지 서류 면제와 LG 계열사와의 협업 기회가 주어졌다.

사무공간, 사업 실증 비용, LG 임직원 수준의 복지 등을 지원하는 ‘슈퍼스타트 인큐베이터’ 혜택도 제공될 예정이다.

LG는 최종 선발과 관계없이 행사에 참여한 모든 대학 창업팀을 대상으로 LG 기술 멘토링, 현업 현장 투어 등의 성장 지원을 이어간다.

또 내년부터 ‘루키 프로그램’의 규모를 더욱 확대해 청년 창업 확산의 촉매제로 만들겠다는 계획이다.

선발 여부와 관계없이 참가팀 전원에게는 기술 멘토링과 현장 투어 등 성장 프로그램이 제공된다. LG는 향후 해당 프로그램 규모를 확대해 초기 창업 단계부터 유망 기업을 발굴하는 체계를 강화한다는 방침이다.

한편 정부도 올해 1월 ‘국가창업시대’를 선언한 데 이어 청년 창업과 일자리 지원에 약 1조9000억원 규모의 예산을 편성한 바 있다.

정수헌 LG사이언스파크 대표는 “슈퍼스타트 데이를 통해 위닝테크(Winning tech)를 함께 만들어갈 스타트업과 협력을 강화할 것”이라며 “루키 프로그램을 통해서는 청년 혁신 스타트업을 조기에 발굴·육성해 LG만의 차별화된 혁신 생태계를 구축해 나가겠다”고 말했다.