5월 31일 광화문 교보빌딩 대산홀서 ‘홈런 독서 강연회’ 개최 5월 21일까지 신청 접수, 추첨 통해 300명 선정 질의응답·사인회·행운권 추첨까지 현장 프로그램 마련

[헤럴드경제=홍석희 기자] 아이스크림에듀는 오는 5월 31일 오후 1시 서울 광화문 교보빌딩 대산홀에서 ‘홈런 독서 강연회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 강연회에는 전직 개그맨 출신으로 현재 작가와 강연자, 사업가로 활동 중인 고명환이 연사로 나선다. 강연 주제는 ‘하루 10분, 독서 습관의 힘’이다.

고명환은 이번 강연에서 독서를 통해 삶의 방향을 바꾼 자신의 경험을 바탕으로 책 읽기가 학부모의 삶의 태도를 어떻게 바꾸는지, 또 이런 변화가 아이의 사고력과 성장에 어떤 영향을 주는지에 대해 이야기할 예정이다.

강연 후에는 질의응답을 비롯해 사진 촬영, 행운권 추첨, 사인회 등 현장 참석자를 위한 프로그램도 진행된다.

참가비는 무료다. 참석 희망자는 5월 21일까지 아이스크림 홈런 공식 홈페이지 내 이벤트 게시글을 통해 신청할 수 있다. 자녀를 포함해 1인당 3매까지 신청 가능하다.

아이스크림에듀는 추첨을 통해 총 300명을 선정할 계획이다. 당첨자는 5월 22일 개별 연락을 통해 안내한다.

아이스크림에듀 관계자는 “단순한 책 읽기를 넘어 스스로 생각하는 힘을 기르고 문해력을 높일 수 있는 진짜 독서법이 무엇인지 확인할 수 있을 것”이라며 “자녀와 함께 독서의 가치와 독서 습관의 힘에 대해 생각해볼 수 있는 시간이 되길 바란다”고 말했다.