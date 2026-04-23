[헤럴드경제=도현정 기자] 미국과 이란의 전쟁이 한창인 와중에 존 펠란 미국 해군 장관이 22일(현지시간) 사임해 그 배경에 관심이 집중되고 있다.

숀 파넬 미 국방부 수석대변인은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “펠란 장관이 행정부를 떠난다. 이는 즉시 효력이 발생한다”고 게시했다. 파넬 대변인은 게시글에서 “우리는 전쟁부 장관 및 부장관을 대신해 펠란 장관이 부처와 미 해군에 보여준 봉사에 감사드린다”며 “그가 새로운 도전에서 잘하기를 바란다”고 이어갔다.

국방부는 훙 카오 해군 차관이 장관 대행을 맡게 될 것이라고 전했다.

펠란 장관의 사임은 미국이 이란과의 전쟁이 한창인 와중에 이뤄진 것이어서 그 배경에 관심이 집중되고 있다. 파넬 수석대변인은 사임 사유에 대해 구체적인 설명을 내놓지는 않았다.

AP 통신은 펠란 장관의 사임이 “워싱턴DC에서 열린 해군 연례 콘퍼런스에서 수많은 해군 장병 및 업계 전문가들을 상대로 연설하고 기자들에게 향후 추진과제에 대해 얘기한 지 불과 하루 만에 이뤄졌다”면서 “갑작스럽다”(sudden)고 표현했다.