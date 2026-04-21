서울남부지법, 22일 영장실질심사

[헤럴드경제=전새날 기자] 소셜미디어(SNS) 인플루언서 아내의 사기 사건을 무마하려 경찰에 금품과 향응을 제공한 혐의를 받는 재력가와 그 대가로 수사를 덮은 의혹을 받는 경찰관이 나란히 구속 갈림길에 섰다.

서울남부지법은 22일 오후 2시 자본시장법 위반 및 뇌물공여 혐의를 받는 이모 씨와 뇌물수수·공무상비밀누설 혐의를 받는 송모 경감에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다고 21일 밝혔다.

검찰에 따르면 송모 경감은 2024년 강남경찰서 수사1과 팀장으로 근무하며 사기 혐의로 입건된 인플루언서 A씨의 사건을 무마해 주는 대가로 이 씨로부터 금품과 향응을 수수한 의혹을 받고 있다. A씨는 필라테스 학원 프랜차이즈 모델로 활동해 온 인물이다. 2024년 7월 가맹점주들로부터 사기 혐의로 고소됐으나 같은 해 12월 경찰에서 ‘혐의없음’으로 불송치 처분을 받았다.

검찰은 A씨의 남편인 이씨가 평소 알고 지내던 경찰청 소속 B경정을 통해 송모 경감에게 접근해 사건 무마를 청탁한 것으로 보고 있다. 이 과정에서 룸살롱 접대 등 향응과 금품이 오간 정황도 포착한 것으로 알려졌다.

이씨는 별도의 자본시장법 위반 혐의로도 수사받고 있다. 검찰은 그가 2024년 말부터 이듬해 초까지 전직 증권사 임원 등과 공모해 코스닥 상장사 주가를 조작한 것으로 보고 있다. 해당 혐의로 지난달 한 차례 구속영장이 청구됐지만 법원은 기각했다.

검찰은 이번에는 주가조작 의혹에 더해 경찰 상대 뇌물공여 혐의를 추가 적용해 구속영장을 다시 청구했다. 한편 경찰청은 이 사건에 연루된 송모 경감과 B경정을 최근 직위해제했다.