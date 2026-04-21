복지1차관, 발달장애인 주간활동서비스 현장 찾아 추경 신속 집행 요청

[헤럴드경제=이태형 기자] 이스란 보건복지부 제1차관은 21일 “정부는 국정과제인 발달장애인 돌봄의 국가책임 강화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

이 차관은 이날 서울 구로구 구로주간활동센터를 찾아 “발달장애인 주간활동서비스는 발달장애인들이 평범한 일상을 누릴 수 있도록 지원하는 의미 있는 사업”이라며 이같이 밝혔다.

이날 방문은 발달장애인 지원을 위해 주간활동서비스(1500명)와 청소년 방과후활동서비스(500명) 지원 인원 확대를 위해 추경으로 편성된 211억원의 예산을 조기에 집행할 수 있도록 현장의 협조를 요청하고, 일선 제공기관의 애로사항과 건의사항을 청취하기 위해 마련됐다.

이날 간담회에서는 발달장애인 주간활동서비스와 방과후활동서비스를 운영하는 기관이 참여해 사업 운영현황과 개선 필요 사항 등에 대해 논의하고, 발달장애인의 참여수요 등을 고려할 때 사업 확대가 필요하다는 의견이 제시됐다.