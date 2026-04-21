[헤럴드경제=채상우 기자] 성매매를 암시하는 문구와 함께 전 연인의 전화번호를 남자 화장실에 붙여 놓은 남성이 검찰의 수사 끝에 처벌받았다.

지난 20일 대검찰청은 지난 20일 해당 사건을 맡아 공소 유지를 담당한 인천지검 공판송무1부 김민정(사법연수원 38기)·표영택(변호사시험 10회) 검사와 최은주(변호사시험 13회·현 형사3부) 검사를 올해 2~3월 공판 우수 사례로 선정했다고 밝혔다.

A씨는 남자 화장실에 성매매를 연상시키는 문구와 전 연인의 전화번호가 적힌 메모지를 붙여 피해자가 모르는 사람들로부터 지속해서 연락받게 하는 등 스토킹 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 조사 단계에서 진술을 거부했고, 경찰이 진행한 초기 필적 감정에서도 메모지 글씨와 A씨 필체가 동일하다고 보기 어렵다는 결과가 나오면서 수사에 난항이 빚어졌다.

A씨는 재판 과정에서도 공소사실을 전면 부인했다. 이에 검찰은 법정에서 추가 필적 감정의 필요성을 강조하며 피고인의 손글씨를 새로 확보해 다시 감정할 것을 요청했다.

이후 재판부가 직접 받은 필체를 토대로 감정을 진행한 결과, 문제의 메모지와 동일 필적이라는 판단이 나왔다.

대검은 “새로운 입증 자료를 발굴해 적극적인 공소 유지로 유죄 판결을 이끌어냈다”고 평가했다.