[헤럴드경제=김주리 기자] 강원 원주의 한 초등학생이 심정지로 쓰러진 아버지를 심폐소생술로 살린 사실이 뒤늦게 알려졌다.

20일 원주소방서에 따르면 섬강초등학교 6학년 김희건 군은 지난 3월 17일 오전 8시 21분께 집에서 소파에 앉아 있던 아버지가 갑자기 의식을 잃고 쓰러지자 곧바로 119에 신고했다.

이어 구급 상황센터 안내에 따라 침착하게 심폐소생술(CPR)을 시작했으며, 포기하지 않고 가슴압박을 이어간 덕분에 현장에 도착한 구급대원들이 전문 처치를 이어가 아버지는 생명을 되찾았다.

심정지 환자는 초기 몇 분이 생사를 가르는 결정적 순간이다.

이를 정확히 인지하고 행동으로 옮기기는 결코 쉬운 일이 아니었기에 보호자나 성인이 아닌 13세 초등생의 용기가 골든타임을 지켜냈다는 평가를 받는다.

원주소방서는 김 군의 공로를 인정해 표창하고, ‘하트 세이버’(Heart Saver) 수여를 적극 검토하고 있다.

김정기 서장은 “위급한 상황은 예고 없이 찾아오지만, 준비된 한 사람의 행동이 한 생명을 살릴 수 있다”며 “이번 사례를 계기로 더 많은 시민이 심폐소생술에 관심을 갖고 위기 상황에서 한 사람의 생명을 살리는 주인공이 되길 바란다”고 말했다.