유채·콩·옥수수 등 9개 품목 대상…자가채종 종자 신청 가능

연중 접수…비의도적 유전자변형 작물 재배 사전 차단

[헤럴드경제=김선국 기자] 농가가 직접 채종한 종자의 유전자변형 여부를 파종 전에 확인할 수 있는 무료 검정 서비스가 제공된다.

국립종자원은 21일 자가채종 종자를 대상으로 유전자변형생물체(LMO) 여부를 확인하는 무상검정 신청을 연중 접수한다고 밝혔다.

검정 대상은 유채, 면화, 콩, 옥수수, 주키니호박, 파파야, 카네이션, 페튜니아, 알팔파 등 9개 품목으로, 농가가 직접 채종해 파종 예정인 종자에 한해 신청할 수 있다. 판매용 종자는 대상에서 제외된다.

검정을 희망하는 농가는 국립종자원 본원 또는 가까운 지원을 방문해 신청하면 된다.

이번 지원은 종자용으로 유통되지 않는 자가소비 종자에 대해서도 사전 검정을 실시해 비의도적인 LMO 재배를 예방하는 데 목적이 있다.

국립종자원은 현재 유전자변형 관리 대상 작물의 유통 종자와 재배지를 중심으로 지속적인 모니터링을 실시하고 있으며, 이번 조치를 통해 관리 범위를 확대한다는 계획이다.

이남윤 국립종자원 종자산업지원과장은 “종자용 LMO가 국내에서 승인된 사례는 없지만, 사전 검정을 통해 불확실성을 줄이는 것이 중요하다”며 “농가가 안심하고 재배할 수 있도록 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다