사용 후 폐기까지 고려한 2단계 생분해 기술 적용 ‘코스모팩 어워즈 2026’ 지속가능성 부문 결선 진출 토너 패드 매출 최근 3년 연평균 30% 이상 성장

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코스맥스가 사용 편의성과 지속가능성을 함께 겨냥한 ‘플러셔블 토너 패드’를 개발하며 글로벌 클린뷰티 시장 공략에 나섰다.

코스맥스는 물속에서 두 단계에 걸쳐 생분해되는 토너 패드 ‘플러시-잇 멜팅 패드’를 개발했다고 21일 밝혔다.

이 제품은 지난달 이탈리아 볼로냐에서 열린 ‘코스모프로프 볼로냐 2026’의 ‘코스모팩 어워즈 2026’ 지속가능성 부문 결선에 진출했다. 코스맥스측은 “기술력과 지속가능성을 함께 인정받았다”고 설명했다.

코스맥스는 최근 클렌징과 스킨케어 단계에서 토너 패드 수요가 빠르게 늘고 있는 점에 주목해 신제품 개발에 나섰다. 실제 코스맥스의 토너 패드 매출은 최근 3년간 연평균 30% 이상 성장세를 이어가고 있다.

신제품에는 단섬유 형태의 고강도 식물성 소재인 ‘비오셀 라이오셀’ 섬유가 적용됐다. 사용 중에는 강도를 유지하면서도 폐기 이후에는 물과의 마찰로 1차 분해가 이뤄지고, 이후 미생물에 의해 2차 생물학적 분해가 진행되는 구조다.

해당 원단은 프랑스 제지·펄프 연구기관 CTP로부터 플러셔블 평가인 ‘테크니컬 플러셔빌리티 어세스먼트(Technical Flushability Assessment)’를 획득했다. 토양과 자연환경에서의 생분해, 가정·산업 환경에서의 퇴비화 가능성도 갖췄다.

제형 측면에서도 친환경성을 강화했다. 패드에 적용된 에센스 원료의 99%를 천연 유래 성분으로 구성했고, 다발방패버섯추출물과 타임잎추출물 등을 적용해 ISO 16128 기준 천연 유래 지수 0.99를 달성했다.

코스맥스 관계자는 “이번 제품은 사용감은 물론 폐기 과정까지 고려해 지속가능성을 높인 결과물”이라며 “차별화된 기술력을 바탕으로 혁신 제품을 지속 선보이며 글로벌 클린뷰티 시장에서 K-뷰티 경쟁력을 확대해 나가겠다”고 말했다.