삼성·현대차·LG 등 양국 기업인 대거 참석 이례적 국빈 오찬까지…투자·R&D·조선 협력 확대 논의

[헤럴드경제=서영상(뉴델리) 기자] 인도를 국빈 방문한 이재명 대통령은 20일(현지시간) “한국과 인도의 투자 협력을 확대하고 교역 규모를 두 배 이상으로 늘려 가야 한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 뉴델리에서 양국 경제인들이 참여한 가운데 진행한 비즈니스포럼 인사말에서 “현재 양국의 교역은 인도의 거대한 경제 규모에 비해 충분하지 않은 수준”이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 양국의 고대 교류의 역사를 상징하는 허왕후 일화를 소개하기도 했다.

이 대통령은 “가야국 김수로 왕과 (인도 고대국가인) 아유타국의 허왕후가 만나면서 인도의 해양 문명은 2000년 전 한반도에 와 닿았다”며 “삼국유사에 따르면 당시 허왕후는 파사석탑을 배에 싣고 왔다고 한다”고 설명했다.

그러면서 “허왕후의 배가 거센 풍랑을 만났을 때 파사석탑이 파도를 잠재우고 길을 열어줬다. 파사석탑은 위험과 불확실성을 극복하고 새 길을 개척하고자 했던 인류의 굳은 의지를 보여준다”며 “파도가 두렵다고 항해를 포기했다면 우리의 인연은 시작되지 못했을 것”이라고 역설했다.

한국과 인도의 오래된 인연을 바탕으로, 위기 속에서도 협력을 통해 새로운 길을 함께 열어가야 한다는 것이다.

이어 “첨단 산업 분야에서 미래를 함께 준비해야 한다”며 “세계적 수준인 인도의 인공지능(AI) 및 소프트웨어 역량과 한국의 반도체, 배터리, 자동차, 조선 등 제조 경쟁력이 결합하면 양국은 막대한 시너지를 낼 수 있을 것”이라고 강조했다.

그 가운데 조선업에 대해서는 “오늘 조선소 건립 추진 양해각서(MOU) 체결을 시작으로 더욱 다양한 분야의 협력을 펼칠 수 있기를 기대한다”고 말했다.

비즈니스 포럼 전에 진행된 국빈 오찬도 이례적인 형식으로 진행됐다. 당초 비즈니스 포럼 직전 별도 행사로 예정됐던 경제인 대화를 모디 총리가 직접 국빈 오찬으로 격상시켜 제안한데 따른 것이다.

김용범 청와대 정책실장은 뉴델리에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 갖고 “우리 측에서는 정부 공식 수행원 외에 삼성전자, 현대차, LG, 포스코 회장 등 총 11명 명의 대의인이 참석했고, 인도 측에서는 정부 인사들과 JW그룹 사장, 진달 회장 등 총 15명의 기업인이 참석했다”면서 “정부 인사들 간의 외교 행사인 국빈 오찬에 기업인들을 초대한 형식을 파괴한 매우 이례적인 행사가 개최됐다”고 했다.

오찬에서는 양국 기업 간 협력 확대 방안이 집중 논의됐다. 삼성전자는 인도 현지에서 첨단 제품 생산과 연구개발(R&D)을 확대하겠다는 방침을 밝혔고, 현대차그룹은 인도 내 종합 R&D 센터 구축과 추가 생산거점 확대 계획을 소개했다.

포스코는 현지 기업과의 제철소 합작 건설을 추진 중이며, HD현대는 중형 조선소 투자 검토 계획을 언급하는 등 철강과 조선 등 기반 산업 중심의 협력 확대 의지도 이어졌다.