5·18민주화운동정신계승위원회 공식 촉구

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시 5·18민주화운동정신계승위원회가 5·18정신의 대한민국 헌법 전문 수록을 위한 국회의 개헌안 의결을 공식 촉구했다.

위원회는 20일 광주시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 제22대 국회가 5·18정신의 헌법 전문 수록을 위한 개헌 절차에 즉각 나서야 한다고 밝혔다.

이어 “1980년 5월 광주 시민들이 지켜낸 것은 인간 존엄이라는 보편적 가치와 민주주의를 향한 인류 공통의 열망”이라며 5·18정신의 헌법 전문 수록 필요성을 강조했다.

이날 성명에는 5·18민주화운동정신계승위원회 강기정 위원장(광주광역시장)과 박상규 부위원장을 비롯해 강행옥, 고인자, 기우식, 김꽃비, 김순, 김현주, 류봉식, 명진, 민병로, 박용수, 박흥순, 백진선, 신극정, 양재혁, 위경종, 위인백, 유재현, 윤남식, 윤목현, 이명자, 이재의, 장세레나, 장헌권, 정현주, 조정훈, 최정기 위원 등 위원회 구성원 전원이 참여했다.

위원회는 “전쟁범죄와 권위주의 회귀라는 위협에 직면한 국제사회에서 5·18의 ‘대동 세상’은 세계가 함께 구현해야 할 평화 공존의 모델”이라며 “국경을 넘어 세계 시민에게 용기와 희망을 주는 민주주의의 자양분”이라고 밝혔다.

위원회는 이날 국회를 향해 ▷5·18정신의 헌법 전문 수록 ▷정파를 넘어선 개헌안 즉각 의결 ▷역사 왜곡 근절과 화해·통합의 미래로의 전환 등을 요구했다.

강기정 5·18민주화운동정신계승위원장(광주광역시장)은 “대한민국 헌법은 3·1운동과 4·19혁명을 넘어 부마민주항쟁과 5·18민주화운동으로 한 걸음 더 나아가야 한다”며 “국민적 합의는 오래전에 끝났고 이제 남은 것은 정치권의 결단”이라고 말했다.

이어 “국민의힘은 내란 세력과 절연하는 모습을 보여줄 기회이고 민주당은 40년 광주의 숙원을 풀어내는 뒷심을 발휘해 달라”며 “한 달 후 열리는 제46주년 5·18민주화운동 기념식에서 헌법 전문 수록의 소식을 나눌 수 있기를 바란다”고 밝혔다.