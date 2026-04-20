수협, 샌프란시스코 자이언츠와 파트너십 체결…브랜드 ‘GIM’ 전면 노출

이정후 선수·오라클파크 활용…체험형 마케팅으로 북미 시장 확대

[헤럴드경제=김선국 기자] 수협중앙회가 미국 메이저리그(MLB)를 활용해 한국 김(K-GIM) 알리기에 나선다.

수협중앙회는 샌프란시스코 자이언츠와 ‘GIM’ 브랜드 파트너십을 체결하고, 북미 시장 공략을 본격화한다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 해양수산부의 씨푸드 프로젝트의 일환으로 추진된 것으로, 한국 수산물의 글로벌 인지도 확대와 시장 확장을 목표로 한다.

양측은 특히 한국 김을 중심으로 브랜드 GIM을 미국 시장에 확산하는 데 협력하기로 했다.

수협은 샌프란시스코 자이언츠 소속 이정후 선수를 활용해 현지 팬들에게 한국 김을 보다 친숙하게 알릴 계획이다.

또 자이언츠의 홈구장인 오라클 파크 전역에 GIM브랜드를 노출해 현장 관람객과 중계 시청자들에게 브랜드 인지도를 높인다는 전략이다.

이와 함께 시즌 기간 동안 매월 경기장 주요 입구에서 김 증정 행사를 진행해 현지 소비자들이 한국 김을 직접 체험할 수 있도록 할 예정이다.

이를 통해 한국 김을 간편 스낵으로 자리 잡게 하고, 실제 구매 수요로 이어지도록 유도한다는 계획이다.

앞서 수협은 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)의 로스앤젤레스 FC와도 협력 관계를 구축한 바 있다. 이번 MLB 진출로 야구와 축구를 아우르는 스포츠 마케팅 기반을 확보하게 됐다.

수협 관계자는 “한국 김은 수산물 수출의 핵심 품목으로 이번 협력을 통해 북미 시장에서 소비 저변을 확대할 것”이라며 “체험형 마케팅을 강화해 수출 성장 기반을 넓혀 나가겠다”고 말했다.