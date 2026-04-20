20일부터 취약계층 위해 ‘BNK 동행론’, ‘BNK동행적금’ 등 시행

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹 계열사인 BNK저축은행은 지역경제 활성화와 금융취약계층 지원을 위한 ‘생산적·포용금융’ 확대로 서민금융기관으로서의 역할을 한층 강화한다고 20일 밝혔다.

BNK저축은행 관계자는 “최근 고금리와 경기 둔화로 어려움을 겪는 중소사업자와 취약계층에 대한 실질적 지원 확대에 초점을 맞췄다”며 “BNK금융그룹의 공동 성장 전략인 ‘BNK RE:BOUND’와 연계해 지역상생 금융을 본격화하기 위한 것이다”고 설명했다.

이에따라 BNK저축은행은 고객 맞춤형 금융지원을 위해 대출·저축·금리 지원을 통합한 ‘동행금융’ 패키지를 이날부터 본격 시행한다. ‘BNK동행론’은 총 50억원 한도로 부산 지역에서 6개월 이상 동일 업종에 종사한 개인사업자를 대상으로 최대 1000만원까지, 최저 연 6%대 금리로 지원되는 상품으로 자금 조달에 어려움을 겪는 소상공인의 경영 안정과 재도약을 지원한다.

‘BNK동행적금’은 부산·울산·경남 지역 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 한부모가족, 다문화가족 등 사회적 배려대상을 위한 상품으로 12개월 만기 기준 월 1만원부터 최대 30만원까지 납입 가능하며 연 6.0% 수준의 금리를 제공한다. 해당 상품은 모바일 전용으로 비대면 가입이 가능하다.

또 ‘동행금리 프로그램’을 통해 1년 이상 거래한 고금리 대출 이용 고객을 대상으로 최대 0.5%p 금리 인하를 지원하여 금융 부담 완화에도 나선다.

BNK저축은행은 또 ‘지역금융부’ 신설과 전담 심사역 배치를 통해 지역 밀착형 금융지원 체계를 구축하고, 사업자 햇살론 비대면 신청 도입, 비정형 소득자 대상 금융지원 확대, 장기 연체채권 소각 등을 병행 추진함으로써 생산적 금융과 포용금융을 전방위로 확대할 계획이다.