방미통위 ‘2024년도 시청점유율 산정결과’ 발표

[헤럴드경제=손미정 기자] 국내 방송사업자들의 지난 2024년 시청점유율을 집계한 결과 지상파는 한국방송공사, 종합편성채널(종편PP)과 보도전문편성채널(보도PP) 중에서는 TV조선(방송사업자명 ㈜조선방송)이 가장 높은 점유율을 기록한 것으로 나타났다.

방송미디어통신위원회는 20일 ‘2026년 제3차 전체회의’를 열고 텔레비전 방송사업자 중 연간 시청기록이 있는 285개 채널을 운영하는 방송사업자 166곳의 ‘2024년도 시청점유율 산정결과’를 이 같이 발표했다. 시청점유율은 전체 텔레비전 방송에 대한 시청시간 중 특정 채널이 차지하는 비율을 말한다.

주요 방송사의 시청점유율을 보면, 지상파방송사업자의 경우 한국방송공사 20.862%, ㈜문화방송 10.978%, ㈜에스비에스 7.550%, 한국교육방송공사 1.859%로 조사됐다.

종합편성채널사용사업자(종편PP)와 보도전문편성채널사용사업자(보도PP)의 시청점유율은 ㈜조선방송 7.441%, 제이티비씨㈜ 6.145%, ㈜채널에이 4.877%, ㈜매일방송 4.754%, ㈜와이티엔 3.459%, ㈜연합뉴스티브이 3.285% 등으로 산출됐다.

또한 주요 방송채널사용사업자(PP)와 위성방송사업자의 시청점유율은 ㈜씨제이이엔엠 11.092%, ㈜케이티스카이라이프 3.687% 순으로 나타났다.

한편 텔레비전 방송과 일간신문의 매체영향력의 차이를 보여주는 매체교환율(텔레비전 방송을 1로 볼 때 일간신문의 상대적인 비율 조사한 결과)는 2024년 0.48로 집계됐다.