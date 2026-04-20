458팀 지원…25대 1 경쟁률 기록 선발팀에 맞춤형 성장 프로그램 제공

[헤럴드경제=김광우 기자] 스마일게이트의 창업 플랫폼 오렌지플래닛 창업재단이 올해 상반기 정기모집에서 총 18개 유망 스타트업 팀을 발굴했다.

20일 오렌지플래닛 창업재단은 2026년 상반기 정기모집을 통해 글로벌 무대에서 활약할 유망 스타트업 팀을 선발했다고 밝혔다.

이번에 선발된 18개의 팀은 25대 1의 경쟁률을 뚫었다. 정기모집 지원팀은 총 458개 팀에 달했다.

분야별로 살펴보면, 인공지능(AI) 분야 스타트업이 가장 많았다. 로보틱스 등 딥테크 스타트업도 적지 않았다. 이 밖에도 금융, 라이프스타일, 패션·뷰티, 콘텐츠 등 다양한 분야에서 지원팀이 나왔다.

오렌지플래닛은 ▷서류 심사 ▷인터뷰 ▷발표 등을 거쳐 18개 팀을 최종 낙점했다.

오렌지플래닛은 선발팀에게 맞춤형 성장 프로그램을 제공할 계획이다. 팀별 진척도와 사업 단계를 기반으로 교육코〮칭과 멘토링, 글로벌 진출 등을 아우르는 프로그램이 제공된다.

아울러 오렌지플래닛 강남센터의 사무공간을 최대 12개월 무상으로 쓸 수 있는 자격이 주어진다. 스마일게이트인베스트먼트를 통한 최대 5억 원 초기 투자 검토와 팁스(TIPS) 연계 후속 투자 지원도 뒤따른다.

이 밖에도 오렌지플래닛은 선배 창업가 멘토링, 패밀리 스타트업 네트워킹 등 혜택도 함께 제공할 계획이다.

서상봉 오렌지플래닛 센터장은 “AI와 로보틱스 등 혁신적인 기술력과 명확한 글로벌 비전을 갖춘 우수 창업팀이 여럿 지원했다”며 “선발팀들이 오렌지플래닛의 체계적인 육성 프로그램을 발판 삼아 차세대 유니콘 기업으로 도약할 수 있게 전폭 지원하겠다”고 말했다.

한편 오렌지플래닛은 지난 12년간 400개 이상의 스타트업을 육성했다. 동문 기업의 누적 기업가치는 4조500억원을 돌파했다.