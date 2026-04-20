5월 4일까지…SPA·이너웨어 등 300개 브랜드 참여

[헤럴드경제=강승연 기자] 카카오스타일(Kakao Style)이 운영하는 지그재그가 플랫폼 사상 첫 ‘브랜드 페스타’를 20일부터 5월 4일까지 진행한다고 밝혔다.

던스트·제너럴아이디어·어반드레스 등 300개 브랜드가 참여해 최대 92% 할인 판매한다. 오픈 당일 최대 30% 쿠폰을 전 고객에게 증정한다. 스파오·미쏘·에잇세컨즈 등 주요 브랜드 릴레이 할인도 72시간마다 업데이트된다.

또 매주 수요일 SPA브랜드 데이·목요일 이너웨어 데이를 지정해 10% 중복 할인 쿠폰을 제공한다. 매일 오전 11시에는 50% 할인 쿠폰을 선착순 지급한다. 비비안웨스트우드·아식스 등 래플 이벤트도 5회 진행한다.

한편 지그재그의 브랜드 패션 카테고리 거래액은 지난해 전년 대비 약 40% 성장했다.

카카오스타일 관계자는 “주 고객층이 30대 후반까지 대폭 확대된 만큼 더 다양하게 브랜드 셀렉션을 구축할 예정”이라고 말했다.