김태진 CSSO 대표 취임 후, 첫 안전경영 행보 교육 및 현장관리 체계 등 전반적 체계 강화

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설이 안전경영 체계 강화에 나선다. 지난달 정기주주총회에서 최고안전전략책임자(CSSO)인 김태진 사장을 각자 대표로 전환하며 안전경영을 최우선 과제로 격상한 데 따른 것이다.

GS건설은 20일 김 사장이 대표이사 취임 이후 첫 안전경영 행보로 지난 16~17일 대구, 경북지역에 위치한 GS건설 현장을 방문해 현장의 안전상황을 점검하고, 근로자들과 소통했다고 밝혔다.

앞서 GS건설은 지난 1일자로 CSSO 산하 조직을 안전에 대한 전략을 담당하는 부서와 현장의 안전을 지원하는 운영 부서로 분리해 전문성을 높였다. 안전에 대한 전략을 강화해 회사의 중장기 안전 관리의 방향성과 실행력을 동시에 도모했다.

이어 외부전문기관의 정기적인 안전보건 컨설팅을 통해 전사의 안전 수준을 객관적으로 진단하고, 이를 바탕으로 도출한 개선 과제를 단계적으로 실행해 나갈 계획이다. 안전교육체계도 고도화한다. 기존 경기도 용인시에 위치한 ‘안전혁신학교’를 재정비하고, 기존 직무별 전문 안전교육과 체험형 교육을 확대 적용해 현장의 안전 의식 제고 및 대응 역량을 강화한다는 방침이다.

현장 운영관점에서 안전 관리 체계도 강화한다. 착공 초기 단계부터 일반 및 기술 안전사항 검토를 강화하고, 이후 주기적인 내부심사 및 점검을 확대해 현장 간 안전수준의 편차를 줄이고, 전반적인 현장 안전수준의 상향평준화를 추진한다. 이 밖에도 협력사 안전진단 컨설팅 지원 등 현장 전반의 안전 수준을 끌어올릴 계획이다.

한편 2024년부터 시작한 GS건설 전체 임원 참석 ‘안전점검의 날’ 행사가 3년차를 맞았다. 안전점검의 날은 매월 첫째 주 대표이사를 비롯해 전 사업본부 임원들이 국내 전 현장을 방문해 현장을 점검하고, 필요시 각 분야별 전문적인 지원을 하는 행사다. 행사는 안전과 품질을 중시하는 문화조성과 현장의 주요 이슈사항에 대한 분야별 전문적인 지원을 통해 안전과 품질을 향상시키기 위해 진행되고 있다.