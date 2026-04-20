‘차이나플라스 2026’ 참가 ‘포워드 모멘텀’ 주제로 성장 산업 포트폴리오 소개

[헤럴드경제=한영대 기자] 롯데케미칼은 21~24일까지 중국 상하이에서 개최되는 아시아 최대 규모 플라스틱 산업 전시회인 ‘차이나플라스 2026’에 참가한다고 20일 밝혔다.

롯데케미칼은 ‘포워드 모멘텀(Forward Momentum, 지속적인 성장 추진력)’을 주제로 고부가 스페셜티 소재 경쟁력 및 미래 성장 산업에 대한 포트폴리오를 소개한다.

하이 퍼포먼스 테크(High-Performance Tech) 존에서는 IT, 반도체 등 핵심 산업에 적용되는 고기능성 소재를 선보인다. 특히 초소형 카메라 모듈 및 스마트워치 바디에 적용된 슈퍼 엔지니어링플라스틱( EP) 소재가 처음으로 전시된다. 슈퍼 EP는 향후 피지컬 AI, 항공·우주 산업까지 확장 가능한 고기능성 차세대 소재이다.

임파워링 인더스트리(Empowering Industry) 존에서는 산업 분야별 최적화된 기능성 소재들이 전시된다. 대표적으로 우수한 강도를 갖춘 방탄조끼용 초고분자 PE, 절연체 필름·주사기·방수 시트로 사용되는 고기능성 PP 등을 소개한다.

어드밴스드 모빌리티(Advanced Mobility) 존에서는 모빌리티 소재 역량을 집중 조명한다. 동박, 양극박, 분리막용 소재, 전해액 유기용매 등 리튬이온 배터리 4대 핵심 소재를 함께 전시해 통합 포트폴리오를 제안하는 것이다. 화재 확산을 억제하는 난연 설루션과 배터리 셀 운송·보관용 트레이 소재도 선보인다.

스마트 리빙(Smart Living) 존에서는 생활 속에서 활용되는 고기능성 소재를 선보인다. 내구성과 가공성이 우수한 병뚜껑용 HDPE, 경량화 및 단열 기능이 우수한 발포 PP, 기존 PET보다 높은 투명성을 가진 고투명 PET계 소재가 전시된다. 서스테이너블 매터리얼(Sustainable Materials) 존에서는 폐플라스틱을 물리적·화학적으로 재활용해 생산하는 고품질 리사이클 소재가 전시된다.

롯데케미칼 관계자는 “고객 맞춤형 설루션을 지속 제공해 세계 최대 플라스틱 시장인 중국에서의 입지를 강화하고, 글로벌 스페셜티 사업 확장을 가속화하겠다”고 말했다.