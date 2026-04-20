중동 수출기업·원자재 수요기업 대상 금융지원 확대 특별출연 500억원·보증료지원 1500억원 협약보증 공급 보증비율 100%, 보증료 감면까지 우대 혜택 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 기술보증기금은 우리은행과 ‘중동전쟁 등에 따른 중소기업 위기극복을 위한 포용 금융지원 업무협약’을 체결하고 2000억원 규모의 협약보증을 공급한다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 중동전쟁 등 글로벌 정세 불안으로 경영에 어려움을 겪는 중소기업에 대한 금융지원을 확대하고 자금조달 부담을 낮추기 위해 마련됐다.

협약에 따라 기보는 우리은행의 특별출연금 25억원을 재원으로 500억원 규모의 특별출연 협약보증을 공급한다. 해당 기업은 최대 30억원의 운전자금을 지원받을 수 있다. 여기에 보증비율을 기존 85%에서 100%로 3년간 상향하고, 보증료도 최대 0.4%포인트 낮춰주는 혜택이 제공된다.

기보는 또 우리은행의 보증료지원금 15억원을 바탕으로 1500억원 규모의 보증료지원 협약보증도 공급한다. 우리은행은 이 프로그램을 통해 보증료 0.5%포인트를 2년간 지원한다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자다. 구체적으로는 중동 직접 수출 기업, 중동산 원유 공급망 차질로 피해를 입은 원자재 수요기업, 중동전쟁에 따른 경제여건 악화로 경영애로를 겪는 기업, 기타 은행 추천 기업 등이 포함된다.

김종호 기보 이사장은 “이번 협약은 중동전쟁으로 어려움을 겪는 중소기업의 경영 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다”며 “기보는 앞으로도 유관기관과의 협력을 확대해 중소벤처기업이 대외 환경 변화 속에서도 성장을 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.