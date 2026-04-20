“민간·군사 이중용도 시설” 공격 정당성 주장 트럼프 “수용 안하면 모두 파괴” 압박 휴전 연장 여부, 20일 협상 결과에 달려 “확전·완화 모두 준비” 군사력 기반 강조

[1일1트] ‘트럼프를 알아야 세계를 압니다!’ 헤럴드경제신문 국제부가 1분 만에 훑어보는 트럼프 이슈를 [1일1트] 뉴스레터와 연재물을 통해 매일 배달합니다. 위 기사상단 제목·기자명 아래 <기사원문>을 클릭하시면 더 많은 트럼프 이슈를 만나실 수 있습니다.

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국이 이란 내 교량과 발전소 등 주요 인프라를 공격하더라도 전쟁범죄에 해당하지 않는다는 입장을 공식적으로 밝혔다. 도널드 트럼프 대통령의 강경 발언을 뒷받침하며 협상 압박 수위를 끌어올리는 모습이다.

19일(현지시간) 외신에 따르면 마이크 왈츠 주유엔 미국대사는 ABC 뉴스 인터뷰에서 “이란의 교량과 발전소는 민간용으로도 사용되지만 동시에 드론과 미사일 생산에도 활용되는 이중용도 시설”이라며 “이러한 인프라에 대한 공격은 역사적으로도 전쟁범죄가 아니다”라고 주장했다.

앞서 트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해 “합리적인 제안을 했고 받아들이길 바란다”며 “그렇지 않으면 이란의 모든 발전소와 교량을 순식간에 파괴할 것”이라고 경고했다.

미국은 이 같은 군사적 압박을 협상 카드로 활용하는 모습이다. 왈츠 대사는 오는 21일 만료되는 미·이란 휴전 연장 여부와 관련해 “20일 협상 결과가 매우 중대한 영향을 미칠 것”이라고 말했다.

그는 “대통령은 확전할 준비도, 긴장을 완화할 준비도 돼 있다”며 “외교는 강력하고 현실적인 군사력에 의해 뒷받침되고 있다”고 강조했다.