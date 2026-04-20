군 자체 금융교육 위한 강사 양성 군장병 금융이해력 증진 기여 기대

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 20일부터 23일까지 나흘간 육·해·공군과 해병대, 국방부 직할부대의 재정 담당자 34명을 대상으로 상반기 국방 재정 담당자 금융연수를 실시한다고 밝혔다.

금감원은 군 자체 금융교육 활성화를 위해 2012년부터 군 재정장교를 대상으로 금융연수를 실시해 왔으며 지난해부터 연수 대상자를 군무원 등 재정 담당자로 확대해 연 2회 운영 중이다.

연수는 금융의 이해와 서민금융지원 제도, 강의기법, 가상자산 관련 교육 등으로 구성됐다. 최근 문제되고 있는 군장병의 인터넷 도박과 관련한 ‘불법 도박 예방 및 건전한 자산관리’ 교육도 추가했다.

연수를 수료한 재정 담당자는 전국 각 부대에서 금융교육 강사로 활동하며 군장병의 금융이해력 증진에 기여할 것으로 기대된다. 연수 수료자 중 희망자에 대해선 금융교육강사 인증심사를 실시해 합격자에게 금감원장 명의의 군장병 금융교육강사 인증서를 수여한다.

금감원 관계자는 “군장병이 불법도박, 고위험 가상자산 투자 등 금융사고 위험에 노출됨에 따라 건전한 자산형성을 위한 금융교육의 중요성이 대두되고 있다”면서 “재정 담당자가 금융교육을 받기 어려운 군장병에게 교육을 제공해 군장병의 금융에 대한 이해도를 높이고 금융 관련 애로사항이 있는 군장병에게 금융상담을 적시에 제공해 실질적 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다”고 전했다.