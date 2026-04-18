[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국의 한 동물원에서 짝을 잃은 상실감에 40일 넘게 식음을 전폐한 사자의 사연이 전해져 눈길을 끈다.

14일(현지시간) 시나닷컴 등 현지 매체에 따르면 최근 중국 SNS에는 랴오닝성 번시 동물원에서 촬영한 관광객의 영상이 확산했다.

영상에는 갈비뼈가 드러날 정도로 야윈 수사자 한 마리가 우리 안에 기운 없이 누워 있는 모습이 담겼다.

영상을 본 누리꾼들은 “뼈만 남았다”, “동물원이 제대로 돌보지 않은 것 아니냐”는 반응을 쏟아냈다.

논란이 커지자 번시 동식원은 공식 성명을 통해 해명에 나섰다.

동물원 측에 따르면 해당 사자는 올해 14살 된 아프리카 수사자 ‘다마오’이다. 이 동물원에는 지난 2021년 4월에 왔다.

그러다 다마오는 지난해 8월, 배필인 암사자 ‘판판’을 노환으로 떠나보냈다. 그때부터 다마오는 눈에 띄게 의욕을 잃고 식사량도 크게 줄었다.

지난해 12월부터는 우울 증세가 심해지면서 40일 넘게 음식을 거의 입에 대지 않았다. 가끔 물을 마시거나 소량을 먹는 정도였다.

이 때문에 다마오는 체격이 급격히 줄고, 하루 종일 거의 움직이지 않을 정도로 상태가 악화됐다.

동물원 측은 그동안 수액 치료 등을 이어오며 다마오의 회복을 도왔고 다행히 올해 2월 말부터 점차 상태가 좋아졌다.

암사자 ‘더우더우’를 새 짝으로 받아들이면서 하루에 소고기와 닭고기 약 5kg을 먹고 체력과 체중, 활동성도 회복하는 단계에 들어섰다.

현지 누리꾼들은 “사자도 배우자를 잃으면 이렇게 슬퍼하는구나”, “동물도 다 감정을 느낀다”며 격려와 응원을 보냈다.