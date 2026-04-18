클로드 ‘미토스’ 보안 우려에 전격 면담 “협력·확산 리스크 공동 대응 논의” 정부 도입 검토 속 분쟁 해소 신호 “관계 진전 없었다”는 엇갈린 평가도

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국 백악관과 인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 분쟁 국면 속에서도 전격 회동을 갖고 협력 가능성을 논의했다. 최근 공개된 고성능 AI 모델 ‘클로드 미토스’가 보안 우려를 촉발하면서 양측이 처음으로 접점을 모색한 것으로 풀이된다.

17일(현지시간) 로이터와 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)는 이날 백악관을 방문해 수지 와일스 비서실장, 스콧 베선트 재무장관 등과 면담했다.

백악관은 회동 이후 “협력 기회뿐 아니라 기술 확산에 따른 과제를 해결하기 위한 공동 접근 방식과 계획을 논의했다”며 “생산적이고 건설적이었다”고 밝혔다. 앤트로픽 역시 “사이버 보안, AI 경쟁력, 안전성 등 핵심 과제에서 협력 방안을 논의했다”며 같은 평가를 내놨다.

이번 만남은 양측이 법적 분쟁을 이어가는 가운데 이뤄졌다는 점에서 주목된다. 갈등의 배경에는 앤트로픽이 개발한 AI 모델 ‘클로드’의 활용 범위를 둘러싼 이견이 있다. 특히 최근 공개된 ‘미토스’ 모델이 전문가 수준의 소프트웨어 취약점 탐지 능력을 보이면서 해킹 등 보안 리스크가 현실화하자 정부 차원의 대응 필요성이 커졌다는 분석이다.

실제 미 행정부 내부에서는 ‘미토스’ 활용 검토가 빠르게 진행되고 있다. 백악관 관리예산국(OMB)은 각 부처에 해당 모델을 사용할 수 있는 방안을 마련하라고 지시했으며, 재무부와 국무부도 앤트로픽에 설명과 접근 권한을 요청한 것으로 전해졌다. 일부 정보당국과 국토안보부 산하 사이버·인프라보안국(CISA)은 이미 시험 운영에 들어간 상태다.

다만 이번 회동을 두고 실질적 관계 개선으로 이어질지에 대해서는 평가가 엇갈린다. 워싱턴포스트(WP)는 소식통을 인용해 “양측 관계에 있어 진전은 없었다”고 전했고, NYT 역시 국방부는 향후 합의가 이뤄지더라도 제외될 가능성이 크다고 보도했다.

앞서 미국 정부는 앤트로픽을 ‘공급망 위험’ 기업으로 지정하고 정부 기관에서의 사용을 제한한 바 있다. 이에 앤트로픽은 반발해 소송을 제기하면서 양측 갈등이 격화됐다.

한편 도널드 트럼프 대통령은 이날 관련 질문에 “아무것도 모른다”고 답하며 거리를 두는 모습을 보였다. AI 기술의 군사·보안 활용을 둘러싼 논쟁이 이어지는 가운데 정부와 민간 기업 간 협력과 규제의 균형을 둘러싼 논의가 계속되는 상황이다.