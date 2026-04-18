브렌트유 선물 7990계약 1분간 집중 매도 개방 발표 직후 유가 최대 11% 급락 트럼프 공격 연기·휴전 직전에도 반복된 패턴 美당국, 내부정보 이용 여부 조사 착수

[헤럴드경제=서지연 기자] 이란의 호르무즈 해협 개방 발표 직전 국제유가 하락에 대규모 베팅이 이뤄진 사실이 포착되면서 내부 정보 유출 의혹이 다시 불거지고 있다. 전쟁 관련 중대 발표 직전에 유사한 거래가 반복됐다는 점에서 시장의 경계감도 커지는 분위기다.

17일(현지시간) 로이터에 따르면 런던증권거래소그룹(LSEG) 데이터 기준 이날 오후 12시 24분부터 단 1분 동안 브렌트유 선물 7990계약이 집중적으로 매도됐다. 당시 가격 기준으로 약 7억6000만달러, 원화로는 약 1조1150억원 규모다.

이 거래가 체결된 지 약 20분 뒤 아바스 아라그치 이란 외무장관은 소셜미디어를 통해 호르무즈 해협 통행을 허용한다는 방침을 발표했다. 발표 직후 국제유가는 장중 최대 11% 급락했고, 선물을 매도한 투자자는 막대한 차익을 거둔 것으로 추정된다.

이 같은 ‘이상 거래’는 이번이 처음이 아니다. 지난 7일 미국과 이란이 2주간 휴전에 합의하기 직전에도 약 9억5000만달러 규모의 원유 선물 매도 주문이 쏟아졌다. 또 지난달 23일에는 도널드 트럼프 대통령이 이란 에너지 인프라 공격 연기를 발표하기 약 15분 전 5억달러 규모의 매도 계약이 체결됐고, 이후 유가는 15% 급락했다.

전황의 분수령이 되는 발표 직전에 대규모 하락 베팅이 반복되면서 시장에서는 내부 정보가 사전에 유출됐을 가능성을 의심하는 목소리가 커지고 있다.

이에 따라 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 원유 선물시장 내 불공정 거래 의혹과 관련해 시카고상품거래소(CME)와 ICE 선물거래소에 거래 자료를 요청하는 등 조사에 착수한 상태다.